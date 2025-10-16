Το έργο και τους στόχους του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) ανέδειξε η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της έναρξης υποβολής αιτήσεων για οικονομική στήριξη φοιτητών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 27 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Πρώτη Κυρία τόνισε ότι η ενίσχυση του Φορέα δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας αλλά «επένδυση στους νέους μας», σημειώνοντας ότι το πιο ισχυρό εργαλείο που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία σε ένα παιδί είναι η εκπαίδευση. Τόνισε παράλληλα ότι «κανένας νέος ή νέα δεν πρέπει να αποκλείεται από την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών».

Απευθυνόμενη στους χορηγούς, υποστηρικτές και φίλους του Φορέα, η κα. Χριστοδουλίδη ανέφερε ότι με τη βοήθειά τους, 1.098 φοιτητές μπόρεσαν πέρσι να σπουδάσουν.

«Κάποια από αυτά τα παιδιά θα εγκατέλειπαν τις σπουδές τους ή δεν θα τις άρχιζαν, ενώ αρκετά εργάζονται παράλληλα, και αυτό το επικροτούμε», σημείωσε.

Αναφερόμενη στα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΑΦΚΣ, ευχαρίστησε την πρώην Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασιάδη «για την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε στους νέους της Κύπρου».

Η κα. Χριστοδουλίδη τόνισε επίσης τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αναφέροντας ότι όλα τα στοιχεία, οι αιτήσεις, οι χορηγοί και τα κριτήρια επιλογής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα (socialsupport.gov.cy)

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς, από το 2025-2026 επεκτείνει τη στήριξή του, εντάσσοντας τρεις νέες ομάδες φοιτητών στην κατηγορία παροχής βοήθειας χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: Αποφοίτους της Σχολής Κωφών «Γεώργιος Μάρκου», Αποφοίτους της Σχολής Τυφλών και Επανεγκατασταθέντες στις κατεχόμενες περιοχές Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.

Σημείωσε ότι οι αυστηροί ελεγκτικοί μηχανισμοί και η δημόσια λογοδοσία ενίσχυσαν την αξιοπιστία του Φορέα και συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των δωρεών τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Αντωνιάδης εξήρε το ρόλο της Πρώτης Κυρίας και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης, υπογραμμίζοντας ότι η ανεξάρτητη αξιολόγηση των αιτήσεων και η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων διασφαλίζουν δίκαιη στήριξη στους φοιτητές που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Όπως είπε η σύσταση της υποεπιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων από υπηρεσιακούς αποτελεί σημαντικό στοιχείο που ενδυναμώνει την ισότιμη μεταχείριση των αιτητών στη διαδικασία. Αυτό, όπως είπε, γιατί η Επιτροπή Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της Πρώτης Κυρίας, δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των αιτητών, τόσο πριν όσο και κατά τη λήψη των αποφάσεων αξιολόγησης των αιτήσεων για οικονομική στήριξη.

«Τα μετρήσιμα κριτήρια επιλογής για την παροχή οικονομικής στήριξης, δε, που εφαρμόζονται από το 2023, μετατρέπουν ουσιαστικά το έργο της Επιτροπής Διαχείρισης κατά την τελική αξιολόγηση σε τυπική διαδικασία, διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα και διαφάνεια», είπε.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, ανέφερε, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του Φορέα, γεγονός που προσδίδει αυξημένη αξιοπιστία.

Πρόσθεσε ότι το αποθεματικό του Φορέα, με τη μορφή κατάθεσης σε Ειδικό Λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τηρείται σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας, της σύνεσης, της σταθερότητας και της συνέπειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα, βοηθήθηκαν περισσότεροι από 4.100 φοιτητές και φοιτήτριες, με συνολικό ποσό πέραν των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φορέας καλύπτει μέρος των διδάκτρων είτε μέρος του ενοικίου του φοιτητή, πληρώνοντας αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή τους σπιτονοικοκύρηδες.

Συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, για αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους κλάδους σπουδών. Όπου διαπιστωθεί ότι ένας φοιτητής λόγω ιδιαίτερων συνθηκών χρειάζεται επιπλέον στήριξη τα ίδια τα ιδρύματα προβαίνουν μετά από συστάσεις μας σε περαιτέρω διευκολύνσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ