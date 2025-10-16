Στις εργασίες της Ολομέλειας του Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που πραγματοποιήθηκαν χθες στις Βρυξέλλες, συμμετείχε η βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία τοποθετήθηκε αναφορικά στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι θεσμοί της ΕΕ να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών, για αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία, ειδικά στα έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας και οι δημόσιες παρεμβάσεις της ενδυναμώνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης.

Αναφερόμενη γενικότερα σε έργα που ανατίθενται από αρμόδιες εθνικές αρχές, η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε τη σημασία της επιβεβαίωσης των τελικών δικαιούχων όλων των νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην εκτέλεση του έργου από την αρχή, καθώς και της δημοσιοποίησης όλων των σχετικών συμβάσεων που υπογράφονται.

Αναφέρεται ότι υπογράμμισε ακόμη ότι η ύπαρξη και εφαρμογή κανόνων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων είναι απαραίτητη, ενώ η τυχόν εμπλοκή εταιρειών που συνδέονται με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς και ανεξάρτητης διερεύνησης.

Η κ. Χαραλαμπίδου επισήμανε, επίσης, ότι για έργα τέτοιου μεγέθους είναι καθοριστικής σημασίας η ανεξάρτητη εποπτεία και η δυνατότητα διεξαγωγής ανεξάρτητων ερευνών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), καθώς και στην αυστηρή τήρηση των κανόνων που διέπουν τη δραστηριότητα των ομάδων πίεσης (lobbies).

Η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε επιπρόσθετα ότι γεωπολιτικά ή άλλα ρίσκα που συνδέονται με σημαντικά έργα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ήδη από τη φάση σχεδιασμού τους, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, αντί να προκαλείται εκτροπή ή και εγκατάλειψη έργων κατά τη φάση υλοποίησής τους.

Τόνισε επίσης ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η διερευνητική δημοσιογραφία πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητα και απερίσπαστα στο έργο τους, καταδικάζοντας κάθε προσπάθεια φίμωσης ή επηρεασμού τους, καταλήγει η ανακοίνωση της Βουλής.