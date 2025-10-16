Την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ και το θέμα της Ουκρανίας συζήτησε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, κατά τη συνάντηση που έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2025, στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις επί του εγγράφου καθορισμού πεδίου εφαρμογής (scoping paper), το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας 2030.

Προστίθεται ότι το έγγραφο αποστάληκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα παρουσιαστεί επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.



Στο πλαίσιο της συζήτησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, εξετάστηκε η προτεινόμενη στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας, η οποία εδράζεται στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας και στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αναφέρεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ των κρατών-μελών, στην επιτάχυνση της υλοποίησης προγραμμάτων όπως το European Drone Wall και το Eastern Flank Watch, καθώς και στην ανάγκη προσαρμογής του θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου που διέπουν την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

Επίσης, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Ουκρανία ως στρατηγικό εταίρο, ενώ εξετάστηκαν επίσης οριζόντιες δράσεις, που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την προετοιμασία του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.



