Βουλευτές, γερουσιαστές, στελέχη του επιχειρηματικού και πολιτιστικού κόσμου της Ιταλίας, όπως και μεγάλος αριθμός πρέσβεων ξένων χωρών συμμετείχαν, χθες στη Ρώμη, σε δεξίωση που παρέθεσε η πρεσβεία της Κύπρου, για τον εορτασμό της εξηκοστής πέμπτης επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από μέρους της ιταλικής κυβέρνησης, χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τζόρτζιο Σίλι.

«Απευθύνω τις ειλικρινείς ευχές μας σε όλο τον κυπριακό λαό, με την επίγνωση ότι οι σχέσεις που μας ενώνουν είναι βαθιές, διαρκείς και ειλικρινείς. Πρόκειται για χιλιετίες, όχι για αιώνες. Η Ιταλία και η Κύπρος μοιράζονται μια μακρά ιστορία φιλίας, η οποία έχει τις ρίζες της στην κοινή μεσογειακή κληρονομιά, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στις δημοκρατικές αξίες που μας οδηγούν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι διμερείς σχέσεις μας αναπτύχθηκαν, μέσα στο χρόνο, σε ένα κλίμα πραγματικής συνεργασίας και αδελφοσύνης και σήμερα επεκτείνονται σε πολλούς τομείς: από τον πολιτισμό έως στην παιδεία, από την έρευνα μέχρι την άμυνα, από την ενέργεια στη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και της διευρυμένης Μεσογείου», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε πέρυσι στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Ρώμης τόνισε: «ήταν μια επίσκεψη με την οποία επιβεβαιώθηκε και πάλι, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, η εγγύτητα των χωρών μας, ενώ υπογραμμίσθηκαν και πάλι οι κοινοί μας στόχοι σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας».

«Η Ιταλία στηρίζει μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει με πεποίθηση κάθε προσπάθεια η οποία στοχεύει στην προαγωγή της ειρήνης και στην επανένωση της Νήσου», είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι.

Σε αναλυτική του αναφορά, επίσης, στην ανάληψη της εκ περιτροπής Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο από την η 1η Ιανουαρίου του 2026, υπογράμμισε:

«Στη σημερινή φάση που διερχόμαστε, με ιδιαίτερα πολύπλοκες γεωπολιτικές προκλήσεις, και με ολοένα και αυξανόμενες εντάσεις -και στην γειτονική μας περιοχή- η Ιταλία προσβλέπει με μεγάλη προσοχή και εμπιστοσύνη στην επόμενη κυπριακή, εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είμαστε βέβαιοι ότι η Λευκωσία θα ηγηθεί με σωφροσύνη και με αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ατζέντας, σε μια στιγμή βασικής σημασίας για το μέλλον της Ένωσης. Και στη διάσταση αυτή, η Ιταλία θα είναι στο πλευρό της Κύπρου, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της συνοχής των χωρών μελών και του ρόλου της Ευρώπης για την επικράτηση της ειρήνης, της ανάπτυξης και διεθνούς σταθερότητας, με γνώμονα τις αξίες που μας ενώνουν. Επιβεβαιώνω την βούληση της Ιταλίας να συνεχίσει να εργάζεται στο πλευρό της Κύπρου, για ένα μέλλον ειρήνης, ευημερίας και συνεργασίας στην Μεσόγειο, και όχι μόνον».

Από την μεριά του, ο πρέσβης της Κύπρου στην Ιταλία, Γιώργος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε τον Ιταλό υφυπουργό και όλους τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση και τόνισε ότι η Ιταλία είναι πλέον ο τρίτος εμπορικός εταίρος της Κύπρου, ότι τα τελευταία χρόνια οι τουριστικές ροές από την Ιταλία προς την Μεγαλόνησο έχουν αυξηθεί σημαντικά και ότι οι διμερείς σχέσεις της Ρώμης με τη Λευκωσία «είναι βαθιές και ισχυρές».

Παράλληλα, εξέφρασε το αίσθημα ικανοποίησης και ευγνωμοσύνης ολόκληρου του κυπριακού λαού προς τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ο οποίος πραγματοποίησε, πέρυσι, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ιταλού αρχηγού κράτους στην Κύπρο από την ανεξαρτησία της, κατά την εικοστή επέτειο από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Χριστοφίδης, τέλος, με αναφορά στις διαπολιστικές σχέσεις των δυο χωρών, «οι οποίες μετρούν όχι αιώνες, αλλά χιλιετίες» τόνισε ότι η Κύπρος επέλεξε τη Ρώμη, για ένα εμβληματικό πολιτιστικό γεγονός που πρόκειται για διοργανωθεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της ευρωπαϊκής της Προεδρίας. «Πρόκειται για μια μεγάλη αρχαιολογική έκθεση η οποία, μέσω ευρημάτων που προέρχονται από τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Κύπρο θα παρουσιάσει τις εμπορικές σχέσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, αρχίζοντας ήδη από την Εποχή του Χαλκού» είπε χαρακτηριστικά.