Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, τοποθετήθηκε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ΔΗΠΑ από την αρχή είχε τοποθετηθεί με καθαρότητα ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδος είναι αναμφίβολα έργο εξέχουσας γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αξίας και σημασίας για την πατρίδα μας.

Την ίδια ώρα τονίζαμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το έργο, παρακάμπτοντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας, μπορεί να υλοποιηθεί στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού και που με την ολοκλήρωσή του θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των πολιτών.

Τονίζαμε με απόλυτη ευκρίνεια ότι το έργο θα πρέπει να είναι βιώσιμο και ότι δεν θα θέτει τα δημόσια οικονομικά σε κίνδυνο.

Αυτή η θέση είναι σταθερή, υπεύθυνη, συνάδει με τη θέση της κυβέρνησης και εξυπηρετεί αποκλειστικά το εθνικό συμφέρον. Είναι μια θέση που προστατεύει τη Δημοκρατία μας και δεν ναρκοθετεί την οικονομική σταθερότητα και προοπτικές της χώρας οδηγώντας την σε αχαρτογράφητα νερά.

Μας προκαλεί έντονο προβληματισμό, ανησυχία και -σε κάποιο βαθμό- ενόχληση η συστηματική στοχοποίηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνού από συγκεκριμένους κύκλους, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, αποδίδοντάς του εκτός των άλλων ακόμη και προσπάθειες διασάλευσης των σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου.

Ο κ. Κεραυνός, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε με απόλυτη ειλικρίνεια το αυτονόητο: ότι η γεωστρατηγική σημασία οποιουδήποτε έργου, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί να υπερισχύει της ανάγκης για οικονομική υπευθυνότητα και δημοσιονομική σταθερότητα.

Αψευδής μαρτυρία της ορθότητας των θέσεων του κυρίου Κεραυνού είναι οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Γεραπετρίτη που αναγνώριζε πέραν από την γεωστρατηγική σπουδαιότητα του έργου την ανάγκη όπως εξεταστούν οι οικονομικές και οι τεχνικές πτυχές του έργου.

Η Δημοκρατική Παράταξη καλεί όλους να επιδείξουν την απαραίτητη σοβαρότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα, θέτοντας τα διάφορα θέματα και πτυχές που αφορούν το έργο στις σωστές και ακριβείς τους διαστάσεις, χωρίς τάσεις ωραιοποίησης αλλά ούτε και κινδυνολογίας.

Τώρα είναι η ώρα να πρυτανεύσει η λογική και η συλλογική ευθύνη. Τα παθήματα του παρελθόντος ας γίνουν επιτέλους μαθήματα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας και του λαού μας.