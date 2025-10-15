Ολοένα και περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατατάσσονται ως υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ανέφερε τη Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος ανακοίνωσε την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Πληθυσμού μέσω της Υγιεινής Διατροφής και της Σωματικής Δραστηριότητας/Άσκησης, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία που δείχνουν ότι η Κύπρος είναι σε υψηλότερο επίπεδο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στις δηλώσεις του μετά την συνέδρια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι, παράγοντες όπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η μετεξέλιξη της οικογενειακής δομής και η επακόλουθη υιοθέτηση νέων διατροφικών συνηθειών «αποτελούν μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία». «Τα στοιχεία δεικνύουν ότι στην Ευρώπη, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ολοένα και περισσότερα παιδιά κατατάσσονται ως υπέρβαρα ή παχύσαρκα», πρόσθεσε.

Πρόσθετα, συνέχισε, «είναι πολλοί και σημαντικοί οι παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για πρόωρους θανάτους, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλα, που συνδέονται με τον τρόπο διατροφής και το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας/άσκησης».

Με στόχο λοιπόν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της χώρας, ανέφερε, το Υπουργείο Υγείας έχει καταρτίσει Εθνική Στρατηγική, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων, την καταγραφή σχετικών Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και την καταγραφή δημογραφικών στοιχείων, δεικτών υγείας και άλλων σχετικών με το θέμα δεδομένων για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην Κύπρο.

Προβλέπει επίσης την καλλιέργεια συνείδησης σε θέματα υγιεινής διατροφής και σωματικής άσκησης και τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής, η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Υγείας, με απώτερο στόχο την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της άσκησης.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν στοιχεία για το θέμα της παχυσαρκίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι, υπάρχουν στοιχεία, ειδικά για την παιδική παχυσαρκία «που δείχνουν ότι είμαστε σε υψηλότερο επίπεδο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι κάτι για το οποίο προφανώς πρέπει να δουλέψουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ