Η Κυβέρνηση, χωρίς ανεξάρτητες μελέτες, με προβληματικές ερμηνείες των παρουσιαζόμενων στοιχείων από τον ΑΔΜΗΕ, και με κύριο επιχείρημα τη γεωπολιτική σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όχι μόνο δεσμεύτηκε για την πληρωμή των €125εκ., αλλά επίσης ενέπλεξε περαιτέρω την Δημοκρατία σε απρόβλεπτου ύψους υποχρεώσεις στην περίπτωση που το έργο ματαιωθεί λόγω των παρεμβάσεων της Τουρκίας, αναφέρει σε δελτίο Τύπου το κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

Το Κίνημα προσθέτει ότι παράλληλα, δημιουργε εύλογο προβληματισμό και η "συνεχής περιθωριοποίηση ή υπονόμευση" του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος, "έχοντας υπόψη τις μελέτες βιωσιμότητας που είχαν εκπονηθεί, διαφωνεί έντονα με το έργο".

Αναφέρει περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά πιθανή διαφθορά, όπως υπό διερεύνηση βρίσκεται και η διάθεση των ποσών που είχαν κατά καιρούς δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορες μελέτες, όπως και η πράξη πώλησης της «ιδέας» του έργου τον Οκτώβριο 2023, από τον αρχικό φορέα (EuroAsia Inteconnector) στον ΑΔΜΗΕ για περίπου €48 εκ.