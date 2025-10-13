Η συνεχής επένδυση στην πρόληψη και στην παιδεία γύρω από την οδική συμπεριφορά είναι το κλειδί για ουσιαστική αλλαγή στην οδική συμπεριφορά, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης.

Ο κ. Βαφεάδης μιλούσε κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπους για την Παγκύπρια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που διοργάνωσαν το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου και η ασφαλιστική εταιρεία ΕRΒ, τονίζοντας πως η μείωση των οδικών συγκρούσεων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτο στόχο.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, θέτουν την οδική ασφάλεια ψηλά στην ατζέντα, σημειώνοντας ότι στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 είναι η μείωση των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών κατά 50% μέχρι το 2030, ως και ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο του υλοποιεί στοχευμένα έργα υποδομής που ενισχύουν την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, ενισχύει τη νομοθεσία και εφαρμόζει σύγχρονες τεχνολογίες για την πρόληψη της παραβατικότητας, προωθεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τους ευάλωτους χρήστες, συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, την Αστυνομία, τις τοπικές αρχές, και τον ιδιωτικό τομέα, προωθώντας την αρχή ότι «η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας».

Περαιτέρω σε ό,τι αφορά τον ευρωπαίκό στόχο, είπε ότι η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, όπου καταγράφεται περίπου το 60% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, καθώς και το 80% των τροχαίων που καταλήγουν σε τραυματισμούς.

Υπενθύμισε επίσης ότι πρόσφατα το Υπουργείο του ανακοίνωσε την επιχορήγηση προς τους Δήμους για την εφαρμογή ζωνών με καθολικό όριο ταχύτητας 20 ή 30 χλμ./ώρα, σε ευαίσθητες περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση πεζών και ποδηλατιστών.

Επεσήμανε ακόμα πως η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς θέμα κανόνων και υποδομών, αλλά ζήτημα ζωής και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, τονίζοντας ότι με την προστασία κάθε χρήστη του δρόμου, διασφαλίζουμε ένα μέλλον πιο ασφαλές, πιο βιώσιμο και πιο ελπιδοφόρο για όλους.



Πηγή: ΚΥΠΕ