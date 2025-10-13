Άμεση έναρξη επιστροφής των επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων μεταφοράς/ συσκευασίας γεωργικών προϊόντων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, κατάρτιση εγχειριδίου ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας από το Τμήμα Γεωργίας και σύσταση ομάδας εργασίας στην οποία θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, συναποφασίστηκαν στη συνάντηση για την εφαρμογής της νομοθεσίας περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και τη χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων μεταφοράς/ συσκευασίας γεωργικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η Ομάδα Εργασίας εντός τεσσάρων μηνών θα πρέπει να εξετάσει βέλτιστες πρακτικές και εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων, ορισμένες εκ των οποίων κατατέθηκαν και στη συνάντηση, ενώ ανάμεσα σε άλλα θα συζητήσει και το θέμα της διαχείρισης των «ορφανών» κιβωτίων.

Αναφέρεται ότι η συνάντηση διεξήχθη υπό την προεδρία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, του Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και εκπροσώπων όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το ζήτημα.

Προστίθεται ότι στην ομάδα εργασίας συμφωνήθηκε όπως συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, ήτοι από τον Σύνδεσμο Υπεραγορών, Σύνδεσμο Εμπόρων, Σύνδεσμο Εισαγωγέων, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Αγροτικές Οργανώσεις, Ομάδες Παραγωγών και Τμήμα Γεωργίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ