Σε έντονο διπλωματικό διάβημα προς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεις κρατών-μελών προχώρησε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και μέλος του Προεδρείου των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Γεάδης Γεάδης, καταγγέλλοντας την παρουσία του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και τη συμμετοχή του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην 12η Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (OTS), που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην Γκαμπάλα του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής απέστειλε επιστολές:

στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα,

στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Kaja Kallas,

καθώς και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ουγγρικής Κυβέρνησης,

και στις Πρεσβείες της Ουγγαρίας σε Κύπρο και Ελλάδα.





Στις επιστολές του, ο κ. Γεάδης καταγγέλλει τη συμμετοχή του ηγέτη του ψευδοκράτους σε διεθνή φόρα ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ, οι οποίες αναγνωρίζουν ως μόνη νόμιμη κρατική οντότητα στην Κύπρο τη Δημοκρατία της Κύπρου.



Παράλληλα, απάντησε σε επιστολή της Αντιπροσωπείας του Αζερμπαϊτζάν στην Ε.Ε., η οποία εστάλη προς όλους τους Ευρωβουλευτές με στόχο την ενημέρωση για τη Σύνοδο του Οργανισμού. Στην επιστολή αυτή, οι Αζέροι αναφέρονταν προκλητικά σε «συμμετοχή της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κύπριου Ευρωβουλευτή.

Ο κ. Γεάδης, με οξύ πολιτικό λόγο, υπογράμμισε ότι τέτοιες αναφορές «νομιμοποιούν εμμέσως την τουρκική κατοχή και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή συνοχή, τη στιγμή που η Ε.Ε. στηρίζει ρητά την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Η συμμετοχή του κατοχικού ηγέτη σε διεθνείς οργανισμούς με τη σιωπηρή ανοχή κρατών-μελών της Ε.Ε. αποτελεί πλήγμα για τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης και προσβολή προς το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», τόνισε ο κ. Γεάδης.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ευρωβουλευτή, ο κ. Γεάδης προτίθεται να εγείρει το θέμα και ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), ζητώντας επίσημη τοποθέτηση της Κομισιόν και καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας