Ο Σύνδεσμος των Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ), ανακοινώνει στο Έθνος ,συνολικά, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, μετά και από πρωτοβουλία – παρέμβαση της Προέδρου Αννίτας Δημητρίου διέσωσε τον Ιστορικό Χώρο του Αρχηγείου του ΔΙΓΕΝΗ, από τον «εξευτελισμό ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ».

Το Ίδρυμα Διγενή Αθηνών, ως ιδιοκτήτης του χώρου, είχε προχωρήσει σε διεθνή αναζήτηση επενδυτή-αγοραστή, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις αγωνιστών και εθνικά σωματεία.

Σύμφωνα με τον ΣΑΠΕΛ, η κυπριακή κυβέρνηση είχε περιοριστεί έως τώρα στο να κηρύξει διατηρητέο μόνο το κρησφύγετο και τον τάφο του Διγενή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής μετακίνησης τους — εξέλιξη που ο Σύνδεσμος χαρακτήρισε «ιεροσυλία απέναντι στο Έπος της ΕΟΚΑ».

«Η στάση αυτή εξυπηρετούσε, ουσιαστικά, την απαίτηση των Τούρκων να ασκούν θεσμικό έλεγχο πάνω στην εθνική μας υπόσταση, στην ιστορία και στον πολιτισμό μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΑΠΕΛ, κάνοντας λόγο για «βέβηλη απόπειρα εμπορευματοποίησης ενός ιερού χώρου».

Η παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, σημειώνει ο Σύνδεσμος, «ανέδειξε την εθνική της ευαισθησία» και ματαίωσε κάθε ιδιοτελές σχέδιο βεβήλωσης του χώρου, ακυρώνοντας τις σχετικές διαδικασίες πώλησης.

Επινίκια εκδήλωση και νέο Μνημείο



Ο ΣΑΠΕΛ ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει Επινίκια Εκδήλωση Τιμής και Θεμελίωσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως υπήρξε «εντολή του Αρχηγού Διγενή».

Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει Μουσεία, Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκη, Πολιτιστικά Κέντρα και Σύγχρονους Συνεδριακούς Χώρους, αφιερωμένους σε όσους πρόσφεραν στην Κύπρο και το Έθνος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Κρησφύγετο του Διγενή στη Λεμεσό.

Ο ΣΑΠΕΛ καλεί «όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης», να δώσουν το παρών, υπογραμμίζοντας ότι «η εθνική συνείδηση όλων υπαγορεύει τη συμμετοχή μας»