Μια αιφνίδια διπλωματική κινητικότητα φαίνεται να αλλάζει το πολιτικό και δικαστικό σκηνικό στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την Haaretz, o ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την Κυριακή την ακύρωση της προγραμματισμένης για την Τετάρτη ακροαματικής διαδικασίας στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, επικαλούμενος «κρίσιμη και επείγουσα» διπλωματική επίσκεψη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί το πρωί της Τετάρτης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται «επείγουσα σε διπλωματικό επίπεδο». Αργότερα την ίδια ημέρα αναμένεται και δεύτερη, «ιδιαίτερα κρίσιμη» συνάντηση, η φύση της οποίας παραμένει άγνωστη.

Το αίτημα διαβιβάστηκε στο Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, το οποίο έδωσε προθεσμία έως το βράδυ της Κυριακής ώστε οι δύο πλευρές να καταθέσουν τις θέσεις τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς η συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων που προώθησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ανατρέπει τα δεδομένα τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη περιοχή.



Η δίκη Νετανιάχου: Πέντε χρόνια, τρεις υποθέσεις



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις ξεχωριστές υποθέσεις — γνωστές ως 1000, 2000 και 4000 — και έχει κατηγορηθεί για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».

Το Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, με πρόεδρο τη δικαστή Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν και μέλη τους Μοσέ Μπαρ-Αμ και Όντεν Σαχάμ, αποφάσισε τον Σεπτέμβριο να αυξήσει τη συχνότητα των ακροάσεων σε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από τον Νοέμβριο. Τρεις από αυτές θα αφιερώνονται στην κατάθεση του ίδιου του Νετανιάχου, ενώ η τέταρτη σε μαρτυρίες της υπεράσπισης.

Η δίκη, που ξεκίνησε το 2020, έχει λάβει διαστάσεις πολύ πέραν του νομικού πλαισίου και εξελίσσεται εν μέσω πολιτικών κρίσεων, πολεμικών συγκρούσεων και κυβερνητικών ανακατατάξεων. Οι δικαστές έχουν αναγνωρίσει επανειλημμένα το «βάρος των ευθυνών» του πρωθυπουργού, αλλά τονίζουν ότι η υπόθεση έχει φτάσει σε «καθοριστικό σημείο».

Η αντεξέταση του Νετανιάχου ξεκίνησε τον Ιούνιο, ανεστάλη για τις θερινές διακοπές και πλέον συνεχίζεται με περιορισμένο ρυθμό, λόγω τόσο των διεθνών του υποχρεώσεων όσο και της επικείμενης συνταξιοδότησης ορισμένων δικαστών.



Αναλυτές στην Ιερουσαλήμ σημειώνουν ότι η παράλληλη διπλωματική κινητικότητα με τον Κύπριο Πρόεδρο ενδέχεται να συνδέεται με τη διαμόρφωση του νέου «Σχεδίου Τραμπ» για τη Γάζα, που φαίνεται να περιλαμβάνει και περιφερειακές διαστάσεις, όπως την ενεργειακή και ανθρωπιστική εμπλοκή της Κύπρου στην ανασυγκρότηση της περιοχής.