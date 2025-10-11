Ολοκληρώθηκε η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΔΗΣΥ για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών για την επαρχία της Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ψήφισαν συνολικά 2.268 μέλη της παράταξης.

Οι υποψήφιοι που αναδείχθηκαν:

Ονησίφορος Ιορδάνους,

Γιώργος Καραϊσκάκης,

Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος,

Λευτέρης Περικλή,

Αντώνης Στυλιανού,

Νίκος Σύκας,

Ελευθέριος Τσιάκκιρος,

Αντώνης Τσολάκης

Μιχάλης Φελλάς.

Σημειώνεται ότι η Φωτεινή Τσιρίδου δεν συμμετείχε στη διαδικασία λόγω ποσόστωσης, όπως και οι αριστίνδην υποψήφιοι, Αγγελική Ριαλά και Μιχάλη Κουννούνη.

Εκτός έμειναν οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης.