Ολοκληρώθηκε η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΔΗΣΥ για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών για την επαρχία της Λεμεσού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ψήφισαν συνολικά 2.268 μέλη της παράταξης.
Οι υποψήφιοι που αναδείχθηκαν:
Ονησίφορος Ιορδάνους,
Γιώργος Καραϊσκάκης,
Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος,
Λευτέρης Περικλή,
Αντώνης Στυλιανού,
Νίκος Σύκας,
Ελευθέριος Τσιάκκιρος,
Αντώνης Τσολάκης
Μιχάλης Φελλάς.
Σημειώνεται ότι η Φωτεινή Τσιρίδου δεν συμμετείχε στη διαδικασία λόγω ποσόστωσης, όπως και οι αριστίνδην υποψήφιοι, Αγγελική Ριαλά και Μιχάλη Κουννούνη.
Εκτός έμειναν οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης.