Προγραμματίζονται νέες προκηρύξεις που αφορούν τον γεωργικό τομέα πριν από το τέλος του 2025, ανέφερε το Σάββατο ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Α. Γρηγορίου, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ), στα Λύμπια.

Ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή του για την οργάνωση και τόνισε ότι μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο αποδείχθηκε ότι επιλύονται μεγάλα και σημαντικά ζητήματα. Επεσήμανε ότι η ΕΚΑ, από το 1959, είναι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις που εκπροσωπούν τον αγροτικό κόσμο στην Κύπρο, διεκδικώντας διαχρονικά καλύτερες συνθήκες και προασπίζοντας τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ως εκπρόσωπός του. Για την επίτευξη των στόχων και σκοπών της, πρόσθεσε, έχει δώσει πολλές μάχες και έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις για επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν αγρότες, όπως το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, το υδατικό πρόβλημα, τη διάθεσή τους στην εγχώρια και ξένη αγορά, τα αγροτικά χρέη, την κτηνοτροφία και γενικά ό,τι απασχολεί την Κύπρια αγρότισσα και τον Κύπριο αγρότη.

Στη συνέχεια, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για στήριξη του αγροτικού κόσμου, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατό η εγκατάλειψη του επαγγέλματος της γεωργίας, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν το τελευταίο διάστημα προς την κατεύθυνση αυτή, με έμφαση στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προβλέπει συνολική χρηματοδότηση ύψους 454 εκατομμυρίων ευρώ, για δράσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παρέχουν κίνητρα για την τεχνολογική αναβάθμιση του γεωργικού τομέα.

Ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι η πλειονότητα των παρεμβάσεων έχει ήδη προκηρυχθεί, όπως είναι το μεγάλο επενδυτικό μέτρο, καθώς και την ειδική παρέμβαση για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, με συνολικό προϋπολογισμό 67,5 εκατομμύρια ευρώ, το μέτρο της μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων με προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ. Προωθήθηκαν, επίσης, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, με εξειδικευμένα προγράμματα για τους νέους αγρότες και τις νέες αγρότισσες, ενώ αναφέρθηκε και στην παρέμβαση για προώθηση της συνεργασίας που στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη μέσα από τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων, όπου η ΕΚΑ συμμετείχε ενεργά με την Επιχειρησιακή Ομάδα «Επανένταξη των κυπριακών παραδοσιακών ποικιλιών στην γεωδιατροφική αλυσίδα». Τέλος σημειώθηκε ότι προγραμματίζονται και άλλες, νέες προκηρύξεις πριν το τέλος του 2025.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχεται ο γεωργικός τομέας από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την κλιματική κρίση, τη συνεχιζόμενη ανομβρία, τις πυρκαγιές που έχουν κατά τα τελευταία έτη αυξηθεί ραγδαία, ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία ενός εύρωστου πρωτογενούς τομέα, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναθεωρημένη Στρατηγική για τον Πρωτογενή Τομέα, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας από το 1,8% στο οποίο ανέρχεται σήμερα, μέσω 11 συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνουν την προώθηση σύγχρονων εφαρμογών τεχνολογίας, την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα, τη γεωργική εκπαίδευση και την εξασφάλιση δίκαιου και σταθερού εισοδήματος για τους αγρότες και τις αγρότισσες, με έμφαση στους επαγγελματίες γεωργούς. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων υψηλής ποιότητας, σε τιμές προσιτές για τον καταναλωτή και στη μείωση της ψαλίδας τιμών μεταξύ γεωργού και καταναλωτή, σημείωσε.

Έμφαση δόθηκε και στην συνεχιζόμενη ανομβρία, η οποία παραμένει, όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής, σοβαρή απειλή για τον πρωτογενή τομέα και την καθημερινότητα των πολιτών. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει πενταετές πρόγραμμα, ανέφερε, με 28 δράσεις για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού.

Ακολούθως, ο Γενικός Διευθυντής επεσήμανε ότι «όλες αυτές οι παρεμβάσεις και η χρηματοδότησή τους δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, χωρίς τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και ειδικά των Αγροτικών Οργανώσεων, ως εκπροσώπων των αγροτών και αγροτισσών μας», ενώ τόνισε τη μεγάλη ευθύνη που θα έχει η Κύπρος αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει μετά το 2028, προσθέτοντας ότι στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπονται νέες δράσεις που εντάσσονται ως δυνατότητες προς αξιοποίηση για πρώτη φορά.

Κλείνοντας ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία όλων και κυρίως στην ενεργό εμπλοκή των αγροτισσών και των αγροτών, για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Απευθυνόμενος στην ΕΚΑ και σε όλες τις Αγροτικές Οργανώσεις, τόνισε ότι έχουν έναν τεράστιο ρόλο στη στήριξη αυτής της προσπάθειας. «Με τη σωστή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων που αντλούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από εθνικούς πόρους, αλλά και τη θέλησή μας για εκσυγχρονισμό της γεωργίας μπορούμε να προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας», ανέφερε.



Πηγή: ΚΥΠΕ