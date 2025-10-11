Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) για τη βεβήλωση του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Λευκωσία, μετά την τοποθέτηση παλαιστινιακής μαντίλας πάνω στο μνημείο. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτήρισε την ενέργεια «επαίσχυντη πράξη» που, όπως αναφέρει, αποδεικνύει «έλλειψη σεβασμού προς τα μνημεία τα οποία τιμούν τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας».

Το ΕΛΑΜ υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί «σύμβολο ιστορικής μνήμης του αγώνα της ΕΟΚΑ, του πιο θρυλικού αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού» και όχι, όπως σημειώνει, «αχθοφόρο πολιτικών μηνυμάτων». Τονίζει παράλληλα ότι η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία «απειλούν την ίδια την ύπαρξη του Κυπριακού Ελληνισμού».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «επιλεκτικές ευαισθησίες» ορισμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με το κόμμα, σπεύδουν να στηρίξουν ζητήματα ξένων χωρών, «ανεξάρτητα αν τίθενται σε κίνδυνο τα δικά μας συμφέροντα», ενώ, όπως αναφέρει, «για τα δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού δεν επιδεικνύουν τον ίδιο ζήλο».

Το ΕΛΑΜ συνδέει το περιστατικό με την «αυξημένη εγκληματικότητα» και επισημαίνει ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα στη χώρα «παραμένει έντονο». Σημειώνει πως στην Κύπρο «βρίσκονται παράνομα πρόσωπα που καμία σχέση δεν έχουν με τον πολιτισμό και δεν πρόκειται ποτέ να σεβαστούν τις αξίες, τα ιδανικά και την πίστη των Ελλήνων της Κύπρου».

Καταλήγοντας, το κόμμα αναφέρει ότι «τέτοια φαινόμενα είναι η νέα καθημερινότητα» και καλεί τους αρμόδιους φορείς του κράτους να προχωρήσουν σε «άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση» του φαινομένου.

