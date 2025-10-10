Η Κύπρος αποτελεί απόδειξη της ζωτικής σημασίας του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε, την Πέμπτη, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι θύμα ξένης επίθεσης η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της παραβίασης της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας εδώ και δεκαετίες και ότι οι παραβιάσεις αυτές «αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το διεθνές δίκαιο θα γίνεται σεβαστό, θα τηρείται και θα εφαρμόζεται καθολικά».

Μιλώντας ενώπιον της Έκτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, επαναβεβαίωσε την αταλάντευτη δέσμευση της Κύπρου στην προώθηση του κράτους δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί «το θεμέλιο των ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και τη βάση της πολυμερούς τάξης πραγμάτων».

Η κ. Μιχάηλ εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κύπρου στο έργο της Επιτροπής, διαβεβαιώνοντας ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη υποστήριξη και συνεργασία της Κύπρου» και ευθυγραμμίστηκε με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των κρατών-μελών της, προσθέτοντας εθνικές παρατηρήσεις.

Υπενθύμισε ότι «η Κύπρος αποτελεί απόδειξη της ζωτικής σημασίας του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Ως θύμα ξένης επίθεσης, ανέφερε, «η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της παραβίασης της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας εδώ και δεκαετίες». Οι συνεχιζόμενες αυτές παραβιάσεις, τόνισε, «αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το διεθνές δίκαιο θα γίνεται σεβαστό, θα τηρείται και θα εφαρμόζεται καθολικά».

Χαιρέτισε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και συμφώνησε με το βασικό της συμπέρασμα ότι «το κράτος δικαίου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών».

Η κ. Μιχαήλ εξήρε τον «μοναδικό και αναντικατάστατο ρόλο» του ΟΗΕ στην προάσπιση και ενίσχυση του διεθνούς δικαίου, ο οποίος παρέχει στήριξη σε περισσότερα από 150 κράτη-μέλη σε τομείς όπως «η ασφάλεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία ευάλωτων ομάδων, η μεταβατική δικαιοσύνη και η συνταγματική μεταρρύθμιση». Εξήρε, επίσης, τον καθοριστικό ρόλο του Οργανισμού «στην κωδικοποίηση και την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου», επισημαίνοντας ότι ο ΟΗΕ λειτουργεί ως «φύλακας της διεθνούς έννομης τάξης και θεματοφύλακας του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο».

Τόνισε ότι «η Κύπρος έχει καθιερώσει ένα ισχυρό νομικό σύστημα, θεμελιωμένο στη δημοκρατία, στη διάκριση των εξουσιών, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επεσήμανε τις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της «αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της λογοδοσίας», όπως τον διαχωρισμό των συμβουλευτικών και διωκτικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα, την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, και την ψήφιση νομοθεσίας για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων αιρετών και μη αιρετών αξιωματούχων.

Η Κύπρος, όπως ανέφερε, παραμένει «ακλόνητα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην τάξη πραγμάτων που στηρίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Επανέλαβε τη «σταθερή στήριξη της Κύπρου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ως ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος διεθνούς έννομης τάξης», υπογραμμίζοντας ότι «η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του είναι ουσιώδης για την επίλυση διαφορών και την αποτροπή μελλοντικών».

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Κύπρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο χαρακτήρισε «καθοριστικό στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα». Κάλεσε για «καθολικότητα και ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεών του».

Η κ. Μιχάηλ υπογράμμισε ακόμη ότι όλα τα κράτη οφείλουν να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο «χωρίς επιλεκτικότητα ή δύο μέτρα και δύο σταθμά», σημειώνοντας με έμφαση ότι «το κράτος δικαίου πρέπει να λειτουργεί ως ασπίδα για όλους, όχι ως προνόμιο των ισχυρών».

Κλείνοντας, η κ. Μιχαήλ υπογράμμισε ότι «η ενίσχυση του κράτους δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης». Κάλεσε για «ενισχυμένη πολιτική και οικονομική στήριξη προς τα Ηνωμένα Έθνη» προκειμένου να συνεχίσουν τον καθοριστικό τους ρόλο και επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη «να συνεργαστεί εποικοδομητικά με όλα τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, ώστε να επικρατήσουν η δικαιοσύνη, η λογοδοσία και η ισότητα ενώπιον του νόμου».

Πηγή: ΚΥΠΕ