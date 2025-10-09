Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ για τις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μ. Ζαχάροβα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθιστά αναγκαίο να υπενθυμιστεί προς κάθε κατεύθυνση ότι το φασιστικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή του 1974 αποτέλεσαν τα συστατικά μέρη του ενιαίου ΝΑΤΟϊκού σχεδίου για διαμελισμό της Κύπρου.

Η Χούντα των Αθηνών με τη συνεργασία της ΕΟΚΑ Β’ ανέτρεψε τη συνταγματική τάξη με το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου 1974, δίνοντας το πρόσχημα και την σκυτάλη στην Τουρκία να εισβάλει στο νησί, σπέρνοντας τον όλεθρο και την καταστροφή.Η Τουρκία δεν αποκατέστησε τη συνταγματική τάξη που ανέτρεψε το πραξικόπημα, ούτε είχε ποτέ τέτοιο στόχο. Άλλωστε, η συνταγματική τάξη είχε αποκατασταθεί αρχικά, με την απομάκρυνση του εγκάθετου προδότη Σαμψών και οριστικά, με την επάνοδο του Μακάριου στην Κύπρο και την Προεδρία τον Δεκέμβριο του 1974. Εντούτοις, η Τουρκία παραμένει εδώ και μισό αιώνα δύναμη παράνομης κατοχής και εποικισμού στην πατρίδα μας».

