Είναι καθοριστικής σημασίας η εξειδικευμένη και έγκαιρη παρέμβαση ώστε με την κατάλληλη υποστήριξη τα άτομα με δυσλεξία να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου σε προ ημερησίας διάταξης αναφορά στην Ολομέλεια με αφορμή την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία και την 8η Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Δυσλεξίας.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι σύμφωνα και με το φετινό σύνθημα της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία, «αυξάνουμε την ένταση», είναι «σημαντικό να ακουστούν δυνατά και καθαρά οι εμπειρίες, οι προκλήσεις, αλλά και τα επιτεύγματα των ατόμων με δυσλεξία».

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε επίσης ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων με δυσλεξία στη μάθηση και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, για μια κοινωνία συμπεριληπτική, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες όλων.