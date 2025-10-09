Μονόλεπτη σιγή στη μνήμη της Καίτης Κληρίδου τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής.

Η Καίτη Κληρίδου εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής του ΔΗΣΥ το 1991. Επανεξελέγη το 1996, ενώ το 2004 επανήλθε στη Βουλή ως πρώτη επιλαχούσα.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά είπε ότι η Καίτη Κληρίδου ήτα μια γυναίκα που τίμησε τον δημόσιο βίο της Κύπρου με ήθος, αξιοπρέπεια και συνέπεια.

Αναφέρθηκε στις σπουδές και την επαγγελματική της σταδιοδρομία αλλά και την πολιτική της διαδρομή στον ΔΗΣΥ. Επίσης η ΠτΒ αναφέρθηκε στην πλούσια κοινωνική δράση της εκλιπούσας .

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτίνει φόρο τιμής στη μνήμη μιας γυναίκας που υπηρέτησε με αφοσίωση και πάθος τη Δημοκρατία, αυτό εδώ το Σώμα, την ισότητα και την κοινωνική πρόοδο», ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι η παρακαταθήκη της Καίτης Κληρίδου παραμένει ζωντανή, φάρος ήθους και ειλικρινούς προσφοράς προς τον τόπο και τους ανθρώπους του, έχοντας ως στόχο ζωής την επανένωση της Κύπρου.