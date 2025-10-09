Στην ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, αναφέρθηκαν Βουλευτές σε δηλώσεις τους μετά από προπαρασκευαστικές συνεδρίες των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας της Βουλής των Γερόντων, στο πλαίσιο συνεδρίας των αντίστοιχων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και οι οποίες προηγούνται της 26ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), στις συνεδρίες συζητήθηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών της Βουλής των Γερόντων με κοινό τίτλο «Οι ηλικιωμένοι αγωνίζονται και απαιτούν καλύτερη ποιότητα ζωής και διαβίωσης, ασφάλεια, αξιοπρέπεια, κοινωνικοποίηση», όπου αναδεικνύονται ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι παγκύπρια σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και υγείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συζητήθηκαν θέματα όπως τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας, οι Στέγες Ηλικιωμένων, το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών, τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων κ.ά. Οι παρευρισκόμενοι κρατικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τις τρέχουσες πολιτικές για τα εν λόγω θέματα, καθώς και μελλοντικές πρωτοβουλίες για την κάλυψη των αναγκών που περιγράφονται στην έκθεση, προστίθεται.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας συζητήθηκαν θέματα όπως τα ΤΑΕΠ κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, η στελέχωση των αγροτικών κέντρων υγείας, τα κέντρα αποκατάστασης, το κόστος των φαρμάκων κ.ά. Οι παριστάμενοι κρατικοί φορείς τοποθετήθηκαν επί των αιτημάτων της έκθεσης.

Σε δηλώσεις τους μετά το τέλος των δύο συνεδριών, οι Βουλευτές επεσήμαναν την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, δήλωσε ότι τα αιτήματα των ηλικιωμένων κάθε χρόνο βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Αναφερόμενος στην υπηρεσία τηλεειδοποίησης («κόκκινο κουμπί»), σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ούτε καν η πιλοτική εφαρμογή αυτού του προγράμματος.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι από τη συνεδρία απουσίαζε το 1/2 των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, εξηγώντας ότι δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. «Η απουσία τους επιεικώς θα έλεγα ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού από την Κυβέρνηση προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, διατύπωσε την υπόσχεση ότι σε περίπου 2 μήνες η Επιτροπή θα επαναφέρει το όλο ζήτημα για να δει αν έχουν δρομολογηθεί λύσεις στα προβλήματα των γερόντων.

Πρόσθεσε ότι οι γέροντες «εξέφρασαν παράπονα ότι στα πλείστα όσα μας έχουν καταθέσει δεν έχει γίνει τίποτα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και μας έχει στεναχωρήσει».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, δήλωσε ότι τα προβλήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας «παραμένουν άλυτα κατά τις τελευταίες 3 διακυβερνήσεις του τόπου». «Ενώ οι απόμαχοι της δουλειάς έπρεπε να έχουν μια ποιοτικότερη ζωή, αντίθετα αναγκάζονται να βγαίνουν στους δρόμους για διεκδικήσεις για το αυτονόητο», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, κάλεσε τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «όπως εγκύψουν στα προβλήματα των ατόμων της τρίτης ηλικίας και δώσουν τις λύσεις που αρμόζουν». «Εμείς από την πλευρά μας δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για κατάκτηση των δίκαιων αιτημάτων των συνταξιούχων μας με την εκτίμηση και τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτή τη μερίδα του λαού μας», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι η Επιτροπή Υγείας άκουσε πολύ προσεκτικά τα προβλήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, τα οποία αφορούν τα φάρμακα και τα κέντρα υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες.

«Αυτά τα προβλήματα θα τα λάβουμε υπ’ όψιν και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις και σε αυτά. Αυτή η Κυβέρνηση δίνει λύσεις, δεν ακούει μόνο», υπογράμμισε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, δήλωσε ότι «οι ηλικιωμένοι δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν σεβασμό, φροντίδα και ένα κράτος που να τους προστατεύει έμπρακτα». Σημείωσε ότι «είναι χρέος μας να μετατρέψουμε τις εισηγήσεις της Βουλής των Γερόντων σε δεσμευτικές πολιτικές».

«Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Χρειάζεται εθνική στρατηγική για την Τρίτη Ηλικία, με επίκεντρο την αξιοπρέπεια, τη στήριξη στο σπίτι και την ουσιαστική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», επεσήμανε.