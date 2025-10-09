Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων.

"Η πλήρης εφαρμογή [της συμφωνίας] από όλους είναι απαραίτητη για να τερματιστούν τα δεινά και να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη και για μια λύση δύο κρατών", ανήρτησε ο Πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ.

"[Είναι] μια ημέρα υπόσχεσης και ελπίδας για την περιοχή μας", ανέφερε.