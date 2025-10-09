Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων.
"Η πλήρης εφαρμογή [της συμφωνίας] από όλους είναι απαραίτητη για να τερματιστούν τα δεινά και να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη και για μια λύση δύο κρατών", ανήρτησε ο Πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ.
"[Είναι] μια ημέρα υπόσχεσης και ελπίδας για την περιοχή μας", ανέφερε.
I welcome the agreement on the 1st phase of @POTUS’s plan for a Gaza ceasefire & hostage release.— NikosChristodoulides (@Christodulides) October 9, 2025
Full implementation by all is essential to end suffering and pave the way for lasting peace and a two-state solution.
A day of promise and hope for our region