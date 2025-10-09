Ο Γιώργος Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι για τη δικαίωση από την απόφαση του ΕΔΑΔ, για την αποζημίωση των 8000 ευρώ.

Αρχικά είπε ότι «Νιώθω δικαιωμένος και ικανοποιημένος από την απόφαση του ΕΔΑΔ. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ απλή υπόθεση για μένα και θα είχε λυθεί αν δεν υπήρχε το γνωστό φιάσκο, που ήθελαν να γίνει αναπληρωματική εκλογή για την έδρα της Λεμεσού. Λες και η Αλληλεγγύη δεν πήρε το ποσοστό που θα της επέτρεπε να έχει έναν βουλευτή».

Πρόσθεσε ότι «Εκείνη η περίοδος ήταν πολύ άσχημη για μένα, ήθελαν λέει να κάνουν εκλογές, με περίμεναν έμενα; Όλα τα κόμματα υποστήριζαν την υποψηφιότητα μου εκτός από τον ΔΗΣΥ. Ήταν η γνωστή υπόθεση με την πρώην πρόεδρο του κινήματος, διότι ήθελαν να τους παραδώσει την έδρα της ευρωβουλής, για να μας παραδώσουν την έδρα στην Κυπριακή Βουλή».

Σε ερώτηση αν θα εισπράξει 8000 ευρώ είπε ότι εισέπραξε ηθική ικανοποίηση και δικαίωση, ενώ για το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην πολιτική ανέφερε ότι έχει κάποιες προτάσεις από κόμματα αλλά δεν ανέφερε ποια.