Ανακοίνωση εξέδωσε το Κίνημα Οικολόγων, με αφορμή την μετατροπή φράγκικης εκκλησίας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την έντονη καταδίκη και την αγανάκτησή του για τη μετατροπή ερειπωμένης φράγκικης εκκλησίας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο σε μπαρ, σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ.

Η πράξη αυτή συνιστά βάναυση προσβολή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και παραβίαση των διεθνών συμβάσεων που προβλέπουν την προστασία των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών σε περιοχές υπό κατοχή ή ένοπλη σύγκρουση. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν ανήκει μόνο σε έναν λαό, αλλά στην ανθρωπότητα, και οφείλει να προστατεύεται με σεβασμό και ευθύνη.

Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά έχει καθήκον όχι μόνο να προωθεί έργα αποκατάστασης και συντήρησης μνημείων, αλλά και να παρεμβαίνει προληπτικά και αποφασιστικά σε περιπτώσεις βανδαλισμού ή ασέβειας, ώστε να αποτρέπονται τέτοιες πράξεις υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης της ιστορίας μας.

Καλούμε τη Δικοινοτική Επιτροπή να ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση του μνημείου και την επαναφορά του στην αρχική του χρήση, καθώς και για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν.