Την υποψηφιότητα της Μαρίας Κορυτσά στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, στην Επαρχία Αμμοχώστου, ανακοίνωσε η ηγεσία του κόμματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης του ΕΛΑΜ με άτομα που έχουν αποδείξει έμπρακτα τη συνέπεια, την κοινωνική προσφορά και την προσήλωσή τους στα εθνικά ιδανικά.»

Σημειώνεται ότι «η κα Κορυτσά, έπειτα από σχετική πρόταση του Προέδρου, κ. Χρίστου, αποδέχθηκε να συστρατευθεί στον κοινό μας αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων της πατρίδας και του λαού μας.»

Κατά τις επαφές που προηγήθηκαν, τονίζεται, διαπιστώθηκε πλήρης ταύτιση αρχών και θέσεων, ιδεολογική σύμπλευση και κοινό όραμα για μια Κύπρο εθνικά υπερήφανη και κοινωνικά δίκαιη.