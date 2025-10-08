Σε απόρριψη της Αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος τύπου Certiorari, με την οποία δικηγορική εταιρεία ζητούσε την ακύρωση εντάλματος έρευνας που είχε εκδοθεί εναντίον της σε σχέση με διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, η δικηγορική εταιρεία και φυσικά πρόσωπα (Αιτητές) είχαν εξασφαλίσει άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο για καταχώριση Αίτησης με σκοπό την ακύρωση του εντάλματος έρευνας που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, βάσει του οποίου εξουσιοδοτείτο η Αστυνομία όπως εισέλθει στα Γραφεία της εταιρείας, προβεί σε έλεγχο και παραλάβει διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων, ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία, που σχετίζονται με τη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων.

Οι Αιτητές ισχυρίστηκαν ότι τα υπό διερεύνηση αδικήματα δεν παρείχαν εκ του Συντάγματος τη δυνατότητα επεξεργασίας του απορρήτου της επικοινωνίας και πως το ένταλμα είχε εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, αποδεχόμενο πλήρως τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, απέρριψε την Αίτηση αποφασίζοντας ότι ο Επαρχιακός Δικαστής ενήργησε εντός της δικαιοδοσίας του με την έκδοση του εντάλματος έρευνας, αφού αυτό που ενέκρινε εκδίδοντας το ένταλμα είναι η είσοδος και παραλαβή των διαφόρων τεκμηρίων.

Η Αίτηση απορρίφθηκε και το ένταλμα έρευνας κρίθηκε νομότυπο.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η κα Πολίνα Ευθυβούλου-Ευθυμίου, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, και η κα Μαρίνα Φωτιάδου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.