Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» τη δέσμη νομοσχεδίων με τίτλους «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2025» και «ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025».

Σχόλια για τα νομοσχέδια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μέχρι και την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ, σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι να δοθεί η ευχέρεια στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να διεξάγει έλεγχο στις εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψηφίων, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων και στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων, με βάση τη σημαντικότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAI) και τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος είναι η στοχευμένη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής εποπτείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με τρόπο αναλογικό, στοχευμένο και αποτελεσματικό.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη εκλογική νομοθεσία, οι υπό αναφορά διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ