Στην Πάφο καταλήγει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η έδρα από τη Λευκωσία για τις επικείμενες βουλευτικές εκλγοές του 2026, σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους εκλογικούς καταλόγους που δημοσιεύτηκαν στις 7 Οκτωβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η αλλαγή αυτή προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και διαγραφών ψηφοφόρων και αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τρόπο κατανομής των εδρών ανά επαρχία. Ουσιαστικά η κερδίζει πέμπτη έδρα και η Λευκωσία που χάνει έδρα μένει στις 19.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, εξήγησε ότι η μετακίνηση μιας μόνο έδρας από τις συνολικά 56 επιφέρει αλλαγές στη δεύτερη κατανομή και επηρεάζει τα εκλογικά μέτρα της πρώτης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη νομοθετική ρύθμιση για τη νέα αναλογία εδρών.

Η Υπηρεσία Εκλογών αναμένει την οριστικοποίηση του καταλόγου μετά την παρέλευση 10 ημερών, διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των εδρών ανά επαρχία με βάση τους εγγεγραμμένους εκλογείς.

Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων, το ενδεχόμενο η Πάφος να “κλέψει” την έδρα από τη Λευκωσία ξεκαθάρισε νωρίς, καθώς οι εγγραφές ψηφοφόρων στην επαρχία παρέμειναν περιορισμένες. Ωστόσο, μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε το σενάριο η Λευκωσία να ανακτήσει την έδρα από τη Λεμεσό, αφού η διαφορά των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ανάμεσα στις δύο επαρχίες μειώθηκε σημαντικά.

Τελικά, με το κλείσιμο των εκλογικών καταλόγων, η Λευκωσία δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά, με αποτέλεσμα να παραμείνει η επαρχία που χάνει μία έδρα, κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά μετά το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Εκλογών, 495 νέοι ψηφοφόροι εγγράφηκαν το τελευταίο τρίμηνο, ενώ από τους καταλόγους αφαιρέθηκαν οι θανόντες για σκοπούς επικαιροποίησης. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την κατανομή των εδρών ανά επαρχία θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ενστάσεων και την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής τροποποίησης από τη Βουλή.