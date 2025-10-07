Σοβαρές παρατυπίες και χρόνιες αδυναμίες στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας αποκάλυψε η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΕ-ΕΥ 37/2025), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο έλεγχος αφορά το έτος 2023 και καταδεικνύει εκτεταμένη απουσία εφημερευόντων ιατρών, ελλείψεις σε ιατρική τεκμηρίωση, κακοδιαχείριση αρχείων και απώλειες εσόδων δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Γιατροί on call χωρίς παρουσία στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την Έκθεση, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι εφημερεύοντες ειδικοί ιατροί δεν παρουσιάζονταν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), ακόμη και όταν υπήρχε ανάγκη εισαγωγής ασθενών.

Τη φροντίδα των περιστατικών αναλάμβαναν ειδικευόμενοι γιατροί, ενώ οι εφημερεύοντες ειδικοί λάμβαναν πλήρες επίδομα εφημερίας ύψους €450 έως €850.

Η πρακτική αυτή φαίνεται να έχει παγιωθεί, με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για μη πληρωμή εφημεριών σε περιπτώσεις απουσίας να μην εφαρμόζονται, «λόγω αντίδρασης των συντεχνιών».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, υπονομεύει τη λειτουργία των ΤΑΕΠ και ενισχύει μια «κουλτούρα ατιμωρησίας».

Ελλιπής κλινική τεκμηρίωση και προβληματική φύλαξη αρχείων

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος έφερε στο φως πολλαπλές παρατυπίες στα έντυπα του ΤΑΕΠ:

έλλειψη υπογραφών, ημερομηνιών, χρονοσήμανσης και καταγραφής της κλινικής εικόνας των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έντυπα εισαγωγής υπογράφονταν από άλλους ιατρούς ή δεν εντοπίζονταν καν στους φακέλους.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση φύλαξης των εγγράφων. Τα έντυπα, σύμφωνα με την Έκθεση, φυλάσσονταν “πρόχειρα” σε παλιά πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου, χωρίς καμία ταξινόμηση, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους απώλειας δεδομένων και παραβίασης προσωπικών πληροφοριών.

Απώλεια εσόδων και έλλειψη εσωτερικού ελέγχου

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι κατά το 2023 δεν υποβλήθηκαν στον ΟΑΥ 5.116 απαιτήσεις για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, με αποτέλεσμα απώλεια εσόδων ύψους €67.681.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, γιατρός δεν υπέβαλε πάνω από το 50% των επισκέψεών του, χωρίς να του επιβληθεί καμία συνέπεια.

Η μη υποβολή απαιτήσεων δεν επιφέρει μόνο οικονομικές απώλειες, αλλά και ελλιπή ενημέρωση των ιατρικών φακέλων στο σύστημα του ΓεΣΥ, με πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών.

Καθυστερήσεις στα χειρουργεία

Ο έλεγχος εντόπισε επίσης μεγάλες καθυστερήσεις μεταξύ αναισθησίας και έναρξης χειρουργείων, που έφταναν μέχρι και μία ώρα και σαράντα λεπτά.

Η Υπηρεσία ζητά από το Νοσοκομείο να διερευνήσει τα αίτια και να καθιερώσει πρωτόκολλο διασωλήνωσης, ενώ σημειώνει ότι η έλλειψη μηχανογραφικού συστήματος δυσχεραίνει την καταγραφή και έλεγχο των δεδομένων.

Οικονομικά στοιχεία

Το 2023, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας κατέγραψε έσοδα €52,47 εκατ. και έξοδα €62,19 εκατ., παρουσιάζοντας έλλειμμα €9,72 εκατ..

Μόνο το ΤΑΕΠ εξυπηρέτησε 43.825 ασθενείς, εκ των οποίων σχεδόν 7.000 εισήχθησαν σε κλινικές, αποφέροντας συνολικά έσοδα €3,7 εκατ..

Στον πρόλογο της Έκθεσης, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου σημειώνει ότι τα ευρήματα ήταν «σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα», καθώς πρόκειται για διαχρονικά προβλήματα που παρά τις προσπάθειες του ΟΚΥπΥ, δεν έχουν επιλυθεί.

Καλεί τον Οργανισμό να προχωρήσει σε δραστικότερες παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και η ασφάλεια των ασθενών.

Η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει ένα ανησυχητικό πορτρέτο της λειτουργίας του ΓΝ Λάρνακας, με ευρήματα που αγγίζουν τη διοικητική ανεπάρκεια, την ανυπαρξία ελέγχων και την έλλειψη διαφάνειας.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την Υπηρεσία, απαιτεί άμεση παρέμβαση από τη Διοίκηση του ΟΚΥπΥ, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κύπρου.

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση