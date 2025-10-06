Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Κουβέιτ, κατά την οποία συμμετείχε στις εργασίες του 29ου Κοινού Συμβουλίου και Υπουργικής Συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι ο Υπουργός είχε συνάντηση με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για τον Κόλπο Luigi Di Maio, με τον οποίο είχε ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων και των στρατηγικών εταιρικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του ΣΣΚ.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν στην επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΣΚ Jasem Mohamed Al-Budaiwi, με τον οποίο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την Εγκαθίδρυση Διαβουλεύσεων σε Θέματα Κοινού Ενδιαφέροντος μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γενικής Γραμματείας του ΣΣΚ.

Ειδικότερα, το Μνημόνιο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εμπόριο, επενδύσεις, βιομηχανία, εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον και γεωργία.

Ο κ. Κόμπος είχε συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ Abdullah Ali Al-Yahya, με τον οποίο συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Κύπρου-Κουβέιτ, καθώς και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα, στο πλαίσιο του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου Αμάλθεια.

Ο Υπουργός συμμετείχε επίσης στη συνεδρία του 29ου Κοινού Συμβουλίου ΣΣΚ-ΕΕ, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών του Κουβέιτ και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.



Πηγή: ΚΥΠΕ