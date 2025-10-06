Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τη θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Επιφανίου – της γνωστής μορφής των κυπριακών εκδόσεων, καθώς υπηρέτησε τις κυπριακές εκδόσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Σε ανακοίνωση Τύπου, το Υφυπουργείο παραθέτει βιογραφικό του Κώστα Επιφανίου, ο οποίος γεννήθηκε το 1936 στο κατεχόμενο χωριό Βιτσάδα. Υπήρξε μέλος της ΕΟΚΑ και συμμετείχε στον Απελευθερωτικό Αγώνα ´55-59 κατά τον οποίο συνελήφθη και υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Στη συνέχεια απολύθηκε μετά την υπογραφή των Συμφωνιών της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Αγωνίστηκε κατά της τουρκικής εισβολής το 1974 και τραυματίστηκε.



Ο Κώστας Επιφανίου πρωτοστάτησε το 1973 στον άνοιγμα του βιβλιοπωλείου «Ελλάς» - ενός από τα παλαιότερα στην Κύπρο – και αργότερα εισήλθε στον τομέα των εκδόσεων.

Οι Εκδόσεις Κώστα Επιφανίου δραστηριοποιήθηκαν σε όλους τους τομείς του κυπριακού βιβλίου, συνεργαζόμενες με δεκάδες συγγραφείς. Ο Κώστας Επιφανίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Κυπριακού Βιβλίου, και για χρόνια συμμετείχε στα συμβούλια τόσο του συνδέσμου εκδοτών όσο και των βιβλιοπωλών.

Το Υφυπουργείο συμπληρώνει πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα βιβλία που φέρουν το αποτύπωμά του.



Πηγή: ΚΥΠΕ