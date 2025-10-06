Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα είναι καθοριστική για την Ευρώπη και για την πολιτική μεταφορών, δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας σε ομιλία του στο συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 2025 που λαμβάνει χώρα στη Λεμεσό.

«Ως ένα μεγάλο ναυτιλιακό έθνος, η Κύπρος θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Στρατηγικής, της Λιμενικής Στρατηγικής και του Πακέτου Στρατιωτικής Κινητικότητας. Και θα διαδραματίσει επίσης βασικό ρόλο στην πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, που στοχεύουμε να είναι έτοιμη μέχρι το Πάσχα του επόμενου έτους», είπε.

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι η Κύπρος θα συμβάλει επίσης στην καθοδήγηση των συζητήσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο 2028-2034. Αυτό, είπε, θα είναι καθοριστικό για τους τομείς των μεταφορών και της ναυτιλίας.

«Πιστεύω ότι η Κύπρος θα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στη διασφάλιση φιλόδοξης χρηματοδότησης για ένα ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και ασφαλές ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών», είπε, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή θα θέσει τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, σε τροχιά για ένα ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και ασφαλές μέλλον.

«Επομένως, βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Οπότε ναι, αρχές του 2026 θα είναι μια μεγάλη στιγμή για την Κύπρο. Και θα είναι επίσης μια μεγάλη στιγμή για τις ευρωπαϊκές μεταφορές. Μαζί, μπορούμε να την κάνουμε μια στιγμή που θα καθορίσει το θαλάσσιο μέλλον μας», τόνισε.

Ο Έλληνας Επίτροπος δήλωσε ότι η Κύπρος είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ναυτιλιακή χώρα, είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και ένας κόμβος στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με μια περήφανη ιστορία ναυσιπλοΐας ενός σύγχρονου στόλου που κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η σημαία σας είναι σύμβολο ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ναυτιλιακή σας βιομηχανία δεν είναι μόνο ακρογωνιαίος λίθος της κυπριακής οικονομίας, αλλά και πυλώνας της ναυτιλιακής ισχύος της Ευρώπης. Και η φωνή σας έχει βαρύτητα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρη την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα», συνέχισε.

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, ο Επίτροπος είπε ότι μπορούμε να κάνουμε τον ναυτιλιακό τομέα της Ευρώπης όχι μόνο πιο ανθεκτικό, αλλά και πιο ανταγωνιστικό, πιο βιώσιμο και πιο ασφαλή.

Υπενθύμισε ότι η Έκθεση Ντράγκι, υπογραμμίζει τη μείωση του μεριδίου της ΕΕ στον παγκόσμιο ναυτιλιακό στόλο.

«Ο στόλος μας συνεχίζει να αναπτύσσεται σε απόλυτους όρους, αλλά άλλοι επεκτείνονται ταχύτερα. Το μερίδιο αγοράς μας σε ολική χωρητικότητα μειώθηκε από 38,5% το 2018 σε 33,6% το 2024. Αυτή είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η βιομηχανία. Και αναλαμβάνουμε δράση», τόνισε.

Είπε επίσης ότι η ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό με επιδοτήσεις σε άλλες περιοχές που επιτρέπουν στους ανταγωνιστές να πωλούν πλοία 30% ή και 40% φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά μοντέλα.

«Η Κίνα δεν είναι μόνη σε αυτό. Γι' αυτό προετοιμάζουμε μια Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ναυπηγικών και ναυτιλιακών τομέων μας», είπε.

Αναφερόμενος στα λιμάνια, σημείωσε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αλυσίδων εφοδιασμού μας, του ενεργειακού μας συστήματος και της στρατιωτικής κινητικότητας.

«Έτσι, η επερχόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Λιμάνια θα ενισχύσει και θα προστατεύσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ