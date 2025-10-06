Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο τομέας της κυπριακής ναυτιλίας παρουσίασε ακόμη περισσότερη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, σε ομιλία του κατά την έναρξη του Συνεδρίου, «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο φετινός τίτλος του Συνεδρίου «Ξεκλειδώνοντας το Μέλλον της Ναυτιλίας» αντικατοπτρίζει τις σημερινές περίπλοκες προκλήσεις, αλλά και τη διαχρονική ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και πρόσθεσε ότι η παρουσία του στο Συνέδριο είναι ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση του στον τομέα της ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στην κυπριακή ναυτιλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, τονίζοντας ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία, υπογραμμίζοντας πως «τα τελευταία δύο χρόνια, η κυπριακή ναυτιλία έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη» με το κυπριακό νηολόγιο να αυξάνεται κατά 20%, το μεγαλύτερο εδώ και 20 χρόνια, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, με έδρα την Κύπρο, να αυξάνονται κατά 15%, ενώ η συμβολή του τομέα πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ της χώρας έχει αυξηθεί κατά 27%.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη βδομάδα θα τεθούν σε λειτουργία κάποιες υπηρεσίες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις μεγάλες προοπτικές του τομέα της κρουαζιέρας και στην Εθνική Στρατηγική για την Κρουαζιέρα που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο, σημειώνοντας ότι σύντομα θα ετοιμαστεί σχετικό Σχέδιο Δράσης. «Στόχος μας», πρόσθεσε, «είναι να προωθήσουμε το αποτύπωμα της Κύπρου ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού για κρουαζιέρες».

Αναφερόμενος στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αποτελεί μια εθνική αποστολή, προσθέτοντας ότι θα αναληφθεί με πραγματισμό αλλά και φιλοδοξία.

Επεσήμανε τέλος ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια πιο αυτόνομη ΕΕ σε όλα τα πεδία, από την οικονομία και το εμπόριο, στην ασφάλεια και την άμυνα, τονίζοντας πως μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ