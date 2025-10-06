Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα το ΑΚΕΛ αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του ΠτΔ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται πως οι δηλώσεις δεν ξεκαθαρίζουν το τοπίο και αντίθετα, δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα.

Τα ερωτήματα που θέτει το ΑΚΕΛ

- Γιατί ο κ. Χριστοδουλίδης ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για «εκβιασμούς» από τη στιγμή που ο ίδιος ισχυρίζεται πως υπάρχει σαφές πλαίσιο κατανόησης με την ελληνική κυβέρνησης, το οποίο μάλιστα επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό;

- Ποιοι είναι αυτοί που εκβιάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, όταν ο φορέας υλοποίησης του έργου απαντά πως διεκδικεί μόνο όσα του αναλογούν, στη βάση του πλαισίου κατανόησης ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα, δηλαδή τα €25εκ. ετησίως για πέντε χρόνια;

- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εκταμίευση των €125εκ., όταν ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας δηλώνει ότι το έργο «κολλάει» στην διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του από την κυπριακή πλευρά;

Σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, η κυβέρνηση όχι μόνο μασά τα λόγια της αλλά συνεχίζει τη διγλωσσία. Συνεχίζει χωρίς πλάνο και χωρίς να ξεκαθαρίζει που στέκεται ανάμεσα στις αντιφατικές προσεγγίσεις που οι υπουργοί της εκφράζουν.

Η Κυβέρνηση επιτέλους να απαντήσει ξεκάθαρα, γιατί όσο διαιωνίζεται η αβεβαιότητα, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος οι φορολογούμενοι πολίτες να επωμιστούν το κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από ακόμα ένα ενεργειακό ναυάγιο.