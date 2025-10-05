Στόχος είναι το 60% στις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου δήλωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν λέγοντας ότι οι «εκλογές» έχουν κερδηθεί και μετράνε μέρες.

Μιλώντας σε μια συγκέντρωση με μεγάλη προσέλευση στην κατεχόμενη Κυθρέα, ο κ. Ερχιουρμάν είπε: «Ένα μήνυμα στέλνεται από εδώ σε κάθε γωνιά της χώρας. Συνήθιζα να λέμε ‘κερδίσαμε αυτές τις εκλογές, μετράμε τις μέρες’, αλλά απόψε θα το ανακοινώσουμε χωρίς ντροπή ή δισταγμό».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Γενί Ντουζέν, ο υποψήφιος του ΡΤΚ σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν πρώτο, ανέφερε ότι «τώρα μιλάμε με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό. Μια νέα εποχή ξεκινά! Ο λαός μας θέλει σοβαρότητα, θέλει αποφασιστικότητα, θέλει ισότητα. Ο στόχος είναι το 60%».

Πρόσθεσε ότι δεν θ’ αφήσουν στην διαίρεση, τον κατακερματισμό, τον φόβο να περάσουν. «Το συναίσθημα που αναπτύσσεται περισσότερο είναι η αγάπη και η αδελφοσύνη. Θα το μάθουν αυτό».

«Δεν θα απευθυνόμαστε πλέον στον κ. Τατάρ, αλλά στον κ. Χριστοδουλίδη. Ο καιρός για να απευθυνόμαστε στον κ. Τατάρ έχει περάσει. Ο κ. Χριστοδουλίδης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός -αναφέρομαι σε όλους όσους έχουν χτίσει το μέλλον τους σε αυτά τα εδάφη, ανεξάρτητα από τη μητέρα, τον πατέρα ή τον τόπο γέννησής τους- είναι ένας από τους δύο συνιδρυτές αυτού του νησιού. Καμία συμφωνία ασφαλείας δεν μπορεί να υπογραφεί με το Ισραήλ, το οποίο σφαγιάζει παιδιά στη Γάζα, χωρίς τη θέληση του τουρκοκυπριακού λαού, ενός από τους δύο συνιδρυτές. Ούτε μπορεί να υπογραφεί συμφωνία ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ινδία χωρίς τη θέλησή μας».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν μπορεί να εκφωνεί μια μακροσκελή ομιλία στον ΟΗΕ, αναφέροντας την Κύπρο και απευθυνόμενος μόνο και αποκλειστικά στην Τουρκία. «Δεν μπορεί να αγνοήσει τους Τουρκοκύπριους σε αυτό το νησί. Πάντα υπήρχαμε και πάντα θα υπάρχουμε. Κανείς δεν θα μπορεί να μας αγνοήσει».

Ο τ/κ «λαός», συνέχισε, θα επανασυνδεθεί με τον κόσμο μετά τις 19 Οκτωβρίου. «Μην ανησυχείτε: Θα κατεδαφίσουμε την υπαίθρια φυλακή και θα συναντήσουμε τον κόσμο. Κανείς δεν θα μπορέσει να μας σταματήσει. Πέντε χαμένα χρόνια έχουν περάσει. Έχουμε υποχωρήσει από κάθε άποψη· στην οικονομία, στην ιδιοκτησία, η παρουσία μας στον κόσμο έχει ξεχαστεί. Η φωνή των Τουρκοκυπρίων έχει γίνει ανήκουστη, το όνομά τους έχει γίνει άγνωστο, η ύπαρξή τους έχει ξεχαστεί. Υπόσχομαι να κάνω τη φωνή αυτού του λαού να ακουστεί σε όλο τον κόσμο με την πιο δυνατή μου φωνή», δήλωσε ο Τουφάν Έρχουρμαν, υποδεικνύοντας ότι η βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» για λύση θα είναι στο τραπέζι.

Πηγή: ΚΥΠΕ