Το ΑΚΕΛ, με ανακοίνωσή του, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας. Σύμφωνα με το κόμμα, οι αναφορές του Προέδρου ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκβιάζεται» δεν έχουν κανένα πραγματικό νόημα, από τη στιγμή που αποφεύγει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης και το πώς σκοπεύει να προχωρήσει με το έργο.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι δεν είναι αρκετό η κυβέρνηση να καταγγέλλει την προηγούμενη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για τη συμφωνία, η οποία ήταν κακή και ήδη ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως υπογραμμίζεται, οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι η ίδια έχει συμφωνήσει, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις νέες συμφωνίες.

Το κόμμα θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:

Για τη συμφωνία που προβλέπει την πληρωμή 125 εκατομμυρίων ευρώ στον ΑΔΜΗΕ για ανάκτηση εξόδων.

Για τους όρους που σχετίζονται με τη διακοπή του έργου χωρίς υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ.

Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, το ΑΚΕΛ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος. Επιπλέον, ζητά να ξεκαθαριστεί εάν το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο και αν τελικά ο κυπριακός λαός θα επιβαρυνθεί με τεράστιο κόστος, χωρίς διασφάλιση ότι το έργο θα προχωρήσει και θα αποφέρει οφέλη για τη χώρα και τους καταναλωτές.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει την ανησυχία ότι η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ναυάγιο. Αν, μάλιστα, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που έχουν εγκριθεί για ανάκτηση εξόδων, τα αδιέξοδα βαθαίνουν και η προοπτική υλοποίησης του έργου απομακρύνεται ακόμη περισσότερο.

Η εξέλιξη αυτή, καταλήγει το ΑΚΕΛ, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που διατύπωνε εδώ και καιρό: ότι είναι πολύ πιθανόν ο Κύπριος φορολογούμενος να επωμιστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που δεν θα υλοποιηθεί, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε ενεργειακή ανεπάρκεια και ανασφάλεια.