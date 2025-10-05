Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφερόμενος στο έργο του Great Sea Interconnector, τόνισε ότι είχε εκφράσει έγκαιρα τις θέσεις του, πριν ακόμη ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Όπως υπενθύμισε, τότε είχε επισημάνει τα γεωπολιτικά ρίσκα, την αβεβαιότητα της οικονομικής βιωσιμότητας και τις τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνέπειες της ρηχής και επιπόλαιης προσέγγισης της κυπριακής πολιτείας ήταν αναπόφευκτες, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι πλέον εμφανές ότι το έργο έχει οδηγηθεί σε τέλμα.

Ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τη διαφαινόμενη διασάλευση των σχέσεων Λευκωσίας και Αθηνών, την οποία θεωρεί ακόμη πιο ανησυχητική από τις τεχνικές και οικονομικές πτυχές του έργου. Όπως σημείωσε, όσοι επικαλούμενοι γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα οδήγησαν την Κύπρο σε μετωπική σύγκρουση με την Ελλάδα, διέπραξαν ένα σοβαρό εθνικό λάθος.

«Τίποτε δεν είναι πιο επιζήμιο για την Κύπρο από την αντιπαράθεση με τον πιο σταθερό και διαχρονικό μας σύμμαχο — την Ελλάδα — σε μια περίοδο κοσμογονικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων», υπογράμμισε.

Παράλληλα, καυτηρίασε τους «κατόπιν εορτής, απερίσκεπτους λεονταρισμούς» για εσωτερικές εντυπώσεις, οι οποίοι, όπως ανέφερε, ούτε απαλλάσσουν από ευθύνες ούτε συμβάλλουν στην υπέρβαση του αδιεξόδου. Αντιθέτως, κατέληξε, αποτελούν επικίνδυνη πρακτική για την πατρίδα, διακινδυνεύοντας το πιο ουσιαστικό «καλώδιο» που συνδέει ιστορικά, ηθικά, εθνικά και γεωπολιτικά την Κύπρο με την Ελλάδα.

