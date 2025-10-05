Ο ΠτΔ προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας περί συμμαχιών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία και όλα τα κράτη της περιοχής εργάζονται στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, χωρίς να αποκλείεται ο οποιοσδήποτε που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Άρα, αν ο κ. Φιντάν επιθυμεί η χώρα του να συμμετάσχει σε αυτές τις διεργασίες, το μόνο που έχει να κάνει είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσει και στην επίλυση του Κυπριακού. Άρα, η Τουρκία αποκλείει μόνη της τον εαυτό της μέσα από την καθημερινή της συμπεριφορά».

Ερωτηθείς αν θα ζητήσει συνάντηση με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «με όποιον εκλεγεί το ίδιο βράδυ θα ζητήσω συνάντηση, ναι».

