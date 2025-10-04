Το ΑΚΕΛ, με αφορμή τη χθεσινή μαζική συγκέντρωση που διοργάνωσε, επισημαίνει ότι η κοινωνία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα ενάντια στην απροκάλυπτη αστυνομική βία, τη φίμωση της δημόσιας έκφρασης και την υπονόμευση των θεμελιωδών ελευθεριών.

Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι, αντί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των πολιτών, συνεχίζει την πολιτική περιστολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε εγκαινιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον νόμο για τις διαδηλώσεις, τον οποίο ψήφισαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο νόμος αυτός ενισχύει την καταστολή και τον κρατικό αυταρχισμό, ενώ βρίσκεται σε αντίθεση με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΑΣΕ, αλλά και με τη νομολογία του ΕΔΑΔ.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι αδιαπραγμάτευτο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ζητά την κατάργηση του υφιστάμενου πλαισίου και την αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέλος, το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση στη Βουλή και καλεί όλα τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διερωτώμενο: θα υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία ή θα συνεχίσουν να σιωπούν απέναντι στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό;