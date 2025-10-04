Σε ανάρητηση για τις Βουλευτικές Εκλογές προχώρησε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τονίζοντας ότι δεν θα περιθωριοποιηθεί για να βολέψει τον οποιονδήποτε.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επεσήμανε πως «μέχρι σήμερα απέχω πλήρως από τις όποιες δημόσιες συζητήσεις σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου 2026. Το μόνο που έχω πει είναι ότι είμαι πολιτικός που δίνω τις μάχες στην πρώτη γραμμή και δεν θα περιθωριοποιηθώ για να βολέψω οιονδήποτε».

Πρόσθεσε ότι «απ' εκεί και πέρα τα σενάρια του καθενός με τα οποία σκόπιμα και στοχευμένα αναπτύσσονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από άτομα χωρίς γνώση με αφήνουν εντελώς αδιάφορη. Τις οποίες αποφάσεις μου θα τις πάρω όταν είμαι έτοιμη».

Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ τόνισε, δε, ότι «σε αυτόν τον τόπο έχουμε υποτυπώδη Δημοκρατία. Και το καταγράφω αυτό ένεκα των Στρεβλώσεων του Συντάγματος σε θέματα απόλυτων εξουσιών. Δημοκρατία σημαίνει ότι στις εκλογές οι μόνοι που λαμβάνουν αποφάσεις είναι οι πολίτες και η ετυμηγορία τους είναι πάντα σεβαστή. Είναι το μόνο που τους άφησαν».

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επεσήμανε ότι «έχω αποδείξει συνέπεια σε Αρχές ακόμα και αν έπρεπε να διαφωνήσω με το ΑΚΕΛ, είχα πάντα το θάρρος της γνώμης μου, το απέδειξα, συνεπώς αν θέλετε να κάνετε σενάρια , κάντε τα αλλά αυτά δεν θα με εμποδίσουν να πάρω την οποία απόφαση κρίνω ορθή και μπορώ να στηρίξω. Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κατέλθω στις εκλογές και μετά με ποιο συνδυασμό».