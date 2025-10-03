Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο ζητήματα άμυνας, υποδομών και ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι με τον κ. Χριστοδουλίδη συζήτησαν έργα υποδομής και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις απαραίτητες προσπάθειες που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, αλλά και για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι, συντόνισαν επίσης τις θέσεις τους για τη συνέχιση της διπλωματικής δράσης στο διεθνές πεδίο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Κύπρο για τη στρατιωτική και ανθρωπιστική της στήριξη, καθώς και για την ενεργή συμμετοχή της στην «Coalition of the Willing», που στοχεύει στην επίτευξη μίας διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία.



