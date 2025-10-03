O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα έχει σήμερα στην Κοπεγχάγη κατ΄ιδίαν συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Mette Frederiksen.

Στη συνέχεια οι δυο ηγέτες θα παρακαθήσουν σε διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε τις προηγούμενες μέρες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κοπεγχάγη και είχε σειρά συναντήσεων μεταξύ άλλων και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε.

Συμμετείχε επίσης στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και σε συζήτηση με θέμα την οικονομική ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδεύεται στην Κοπεγχάγη από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα σήμερα.

Διαβάστε επίσης: Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ζελένσκι: Δέσμευση για ενταξιακές διαπραγματεύσεις