Η Ολομέλεια ψήφισε την Πέμπτη ομόφωνα προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από τους Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Νίκο Σύκα, βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, και Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή ΔΗΠΑ εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου με τις οποίες διευκολύνεται η διαδικασία τοποθέτησης φωτοβολταϊκών και απαλείφονται διάφορες γραφειοκρατικές διατάξεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Mε τις προτάσεις τροποποιείται ο νόμος ώστε σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης, η άδεια να θεωρείται εκδοθείσα, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οικείου τεμαχίου γης ή της οικείας οικοδομής εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους εισηγητές η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία εγκατάστασης συστημάτων από ΜμΕ και να εξαλειφθεί τυχόν αχρείαστη γραφειοκρατία, με απώτερο στόχο αφενός την ενίσχυση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφετέρου τη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας που επωμίζονται σε τελικό στάδιο οι καταναλωτές.

Με τις προτάσεις επίσης επέρχεται τροποποίηση στο νόμο ώστε η άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή να θεωρείται εκδοθείσα για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων, σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες.

Ειδικότερα με τις τελευταίες τροποποιήσεις εκτιμάται ότι θα επισπευσθεί και θα απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και κέντρων δεδομένων σε υφιστάμενα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη εξασφαλίσει, μετά από χρονοβόρα διαδικασία, όλες τις απαραίτητες άδειες κατασκευής και λειτουργίας τους.

Στις προτάσεις, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων αρχών, προβλέφθηκε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζεται όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται είτε επί του εδάφους τεμαχίου γης, είτε επί της οροφής οικοδομής. Επίσης καθορίζεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος, αφού δοθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικείου τεμαχίου γης ή της οικείας οικοδομής επί του οποίου ή επί της οποίας πρόκειται να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα, πρέπει να αποτελεί «εταιρεία μικρού μεγέθους» ή «εταιρεία μεσαίου μεγέθους».

Επιπρόσθετα παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίζει με διάταγμα τους όρους που απαιτείται να πληρούνται, για να θεωρείται εκδοθείσα η άδεια οικοδομής, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να καθορίζουν το μέγιστο εμβαδό των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στον Υπουργό Εσωτερικών παρέχεται επίσης η εξουσία να καθορίζει με διάταγμά του τους όρους που απαιτείται να πληρούνται, για να θεωρείται εκδοθείσα η άδεια οικοδομής και η πολεοδομική άδεια, αντίστοιχα, για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες δυνάμει των οικείων νομοθεσιών άδειες, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να καθορίζουν το μέγιστο εμβαδόν των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, εκ των εισηγητών, αναφέρθηκε λεπτομερώς στις διευκολύνσεις που παρέχονται με τις συγκεκριμένες προτάσεις με πάταξη, μεταξύ άλλων, της γραφειοκρατίας ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο κόστος για τις ΜμΕ.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι με τις ρυθμίσεις μειώνεται ο γραφειοκρατικός φόρτος και στόχος είναι να ξεμπλοκαριστούν χιλιάδες επιχειρήσεις που βουλιάζουν σήμερα στο ενεργειακό κόστος.

Γενικότερα αναφέρθηκε στα προβλήματα με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς στην Κύπρο λέγοντας ότι στο τέλος πάντα τον λογαριασμό τον πληρώνει ο φορολογούμενος.

