Δύο σημαντικές διακηρύξεις συνυπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα στην Κοπεγχάγη, μεταξύ άλλων, με την Ελλάδα, τη Βρετάνια, την Ιταλία, τη Γερμάνια, τη Δανία, την Ολλανδία, στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η πρώτη αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκής συμμαχίας κατά των ναρκωτικών και η δεύτερη αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, οι 34 ηγέτες που συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη δηλώνουν πρόθεση να συνεργαστούν για την αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ηπειρο.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι, για την έναρξη της προσπάθειαις της ευρύτερης συμμαχίας των κρατών που συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη.

Όσον αφορά τη Διακήρυξη για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, οι 15 ηγέτες των χωρών που την συνυπογράφουν δηλώνουν αποφασιστικότητα να συνεργαστούν στενά και να αναλάβουν δράση για προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και για καταπολέμηση των κυκλωμάτων των διακινητών μέσω της ενίσχυσης των νομοθετικών πλαισίων και των συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και για αύξηση των επιστροφών. Έμφαση αποφασίστηκε να δοθεί στη συνεργασία για εξεύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων.

Εξάλλου, σε Παρέμβαση του κατά τη θεματική συζήτηση στο πλαίσιο της Συνόδου, με τίτλο «Οικονομική Ασφάλεια-Μειώνοντας τις ευρωπαϊκές εξαρτήσεις», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και της ανταγωνιστικότητάς της και η μείωση των εξαρτήσεων», σημειώνοντας ότι αυτά θα αποτελέσουν μέρος των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναφερόμενος στο θέμα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται κατά 60% των ενεργειακών της αναγκών, κάτι που την καθιστά ευάλωτη σε γεωπολιτικές πιέσεις, όπως έχει διαφανεί από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τόνισε ότι οι ενεργειακοί πόροι της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για την Ευρώπη μέσα από συνέργειες με χώρες της περιοχής στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε επίσης τη μεγάλη σημασία της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υποδομών, κυρίως για τα νησιωτικά κράτη, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος προωθεί έργα, υπό την ομπρέλα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με στόχο τη διασφάλιση ότι καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν θα υστερεί στους τομείς αυτούς.

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη όπως η Ευρώπη επεκτείνει τις εμπορικές της σχέσεις, ώστε να περιλαμβάνουν την Ινδία και τις χώρες του Κόλπου, επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως ο IMEC μπορούν να συμβάλουν θετικά στη συνδεσιμότητα, στο εμπόριο και στην αειφόρο ανάπτυξης της Ευρώπης.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η Κύπρος, ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης και ως φυσική γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, είναι έτοιμη να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πραγμάτωση αυτού του οράματος, ενισχύοντας την εμβέλεια της Ευρώπης και, παράλληλα, προστατεύοντας τα στρατηγικά της συμφέροντα».