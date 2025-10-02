Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 είναι αναπτυξιακός και συνεχίζει να διατηρεί την ανθεκτικότητα της οικονομίας με τα αναγκαστικά πλεονάσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παραδίδοντας την Πέμπτη τον προϋπολογισμό στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Παραλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό, η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι έχει μεγάλη σημασία ότι ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και αναπτυξιακός και πρόσθεσε ότι ξεκινά η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, στις 13 Οκτωβρίου, «με στόχο το τριήμερο 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου να έχουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού» στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός που συνεχίζει να διατηρεί την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας με τα αναγκαστικά πλεονάσματα για να μπορούμε να μειώσουμε το δημόσιο χρέος για να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες και δυνάμεις της οικονομίας για να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη κοινωνική πολιτική και περισσότερη ασφάλεια για τους πολίτες της χώρας μας», υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός.

Η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι παραλαμβάνει με ικανοποίηση τον προϋπολογισμό, προσθέτοντας ότι αυτός θα εξεταστεί από τη Βουλή και πρόσθεσε ότι όπως έχει δει στα δημοσιεύματα και «είμαι βέβαιη ότι θα το πιστοποιήσουμε και αναλύοντας και εξετάζοντας τον προϋπολογισμό, πρόκειται για ένα πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό που αυτό από μόνο του έχει τη μεγάλη του σημασία».

Απευθυνόμενος στον ΥΠΟΙΚ, η κ. Δημητρίου εξέφρασε ικανοποίηση που προσδίδει «ιδιαίτερη διάσταση στην κοινωνική πολιτική γιατί ενδιαφέρει το Σώμα η στήριξη των ευάλωτων ομάδων με ιδιαίτερη προτεραιοποίηση».

Ο προϋπολογισμός του 2026 ανέρχεται σε €10,7 δισ., εξαιρουμένων των δαπανών για τα τοκοχρεολύσια.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα για το 2026 υπολογίζονται συνολικά σε €12.681.631.000, ενώ οι δαπάνες σε €10.779.960.000. Στις δαπάνες υπολογίζονται επιπλέον €2.274.500.000 για αποπληρωμές δανείων, καθώς και €665.200.000 για τόκους, με το συνολικό ποσό δαπανών να ανέρχεται σε €13.719.660.000.

Σημ.: Θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη είδηση

Πηγή: ΚΥΠΕ