Η Ιρλανδία υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, σύμφωνα με τα αρχικά ψηφίσματα και τις διαδικασίες του ΟΗΕ, οι οποίες θα αποφέρουν τεράστια οφέλη για την Κύπρο, δήλωσε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας της Ιρλανδίας, Τόμας Μπερν, στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο της πολύ πρόσφατης τριήμερης επίσκεψής του στην Κύπρο, καθώς η Ιρλανδία πρόκειται να διαδεχθεί την Κύπρο στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Τόνισε επίσης την ανάγκη η ΕΕ να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους και διαφοροποιώντας ταυτόχρονα τις εμπορικές της στρατηγικές.

Ερωτηθείς για την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Ιρλανδός Υφυπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, ιδίως με την Κύπρο να αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο έτος, προσθέτοντας οι δύο χώρες είναι κοντά σε πολλά θέματα, «μοιράζονται τόσα πολλά στην ιστορία μας αλλά και στη σύγχρονη στάση μας απέναντι στον κόσμο».

Σημείωσε επίσης ότι η Ιρλανδία έχει στενούς δεσμούς με την Κύπρο μέσω της συμμετοχής της στα Ηνωμένα Έθνη, με τον ίδιο να συναντά Ιρλανδούς αστυνομικούς που υπηρετούν στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμά του περιλάμβανε συναντήσεις με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, αξιωματούχους του ΟΗΕ, την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, Χάρη Γεωργιάδη, καθώς και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο, όπως είπε, γνωρίζει καλά από την περίοδο που ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ και με τον οποίο είχε πολύ καλές σχέσεις.

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες της Ιρλανδίας, η οποία θα αναλάβει την προεδρία μετά την την Κύπρο ενόψει του επόμενου τρίο προεδρίας της ΕΕ, ο κ. Μπερν αναφέρθηκε πρώτα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο, όπως είπε, θα αποτελέσει ένα από τα κύρια σημεία εστίασης.

«Θα είναι ένα σημαντικό σημείο της προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και, φυσικά, της δικής μας προεδρίας, διότι αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για εμάς στην Ιρλανδία, είναι σημαντικό να προωθήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα πριν αναλάβουμε την Προεδρία και πράγματι επισημάναμε ορισμένα από αυτά τα σημεία στον Υφυπουργό σήμερα το πρωί, αλλά είναι ένα μεγάλο έργο, οπότε αποτελεί σημαντική προτεραιότητα η επίτευξή του», εξήγησε σχετικά.

Η ασφάλεια και η άμυνα σε όλες τις πτυχές τους είναι προφανώς μια σημαντική ευρωπαϊκή προτεραιότητα, μια σημαντική προτεραιότητα και για τα κράτη μέλη, συνέχισε, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό από την οπτική της Ιρλανδίας και, πράγματι, από αυτή της Προεδρίας να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών».

«Υπάρχουν διάφορα ζητήματα στα σύνορα με τη Ρωσία, η οποία αποτελεί προφανώς σοβαρή απειλή για όλους μας από πολλές απόψεις, αλλά και εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν οι δικές σας συνθήκες. Πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας», τόνισε περαιτέρω, προσθέτοντας ότι, παρά το γεγονός ότι η Ιρλανδία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, «σίγουρα θα ενεργεί ως έντιμος μεσάζων και θα προωθήσει την ατζέντα των κρατών μελών που απλά θέλουν να προστατεύσουν τους πολίτες τους».

Ερωτηθείς εάν η Ιρλανδία σχεδιάζει να επωφεληθεί από την πρωτοβουλία SAFE, ο κ. Μπερν απάντησε ότι αυτό είναι πιθανό, ωστόσο αυτή τη στιγμή η Ιρλανδία δεν λαμβάνει δάνεια.

«Ενδέχεται να συνεργαστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε δάνεια. Ούτως ή άλλως, αυξάνουμε σημαντικά τις αμυντικές μας δαπάνες από τους δικούς μας πόρους και θέλουμε περισσότερη διασύνδεση, περισσότερη διαλειτουργικότητα με άλλες ευρωπαϊκές αμυντικές δυνάμεις», σημείωσε.

«Αυτό συμβαίνει ήδη σε ορισμένες από τις ειρηνευτικές αποστολές που αναλαμβάνουμε και συνεργαζόμαστε στενά μέσω της Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη και έχουμε βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη. Υπάρχει μια απειλή από τη Ρωσία που αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι, όχι στο πλαίσιο μιας χερσαίας εισβολής, αλλά στο πλαίσιο απειλών κατά των καλωδίων και απειλών κατά του χώρου της πληροφορίας και της δημόσιας σφαίρας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», εξήγησε περαιτέρω.

«Νομίζω ότι η έννοια της άμυνας πρέπει να είναι αρκετά ευρεία. Υπάρχει αμυντικό υλικό το οποίο είναι αναγκαίο και τα αποθέματα του οποίου πρέπει να αυξηθούν, κάτι που αποδεχόμαστε και κατανοούμε απόλυτα και το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο και ολόκληρο τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τον τομέα της ανθεκτικότητας των πολιτών μας απέναντι σε κρίσεις που μπορεί να προκαλέσουν κακόβουλοι παράγοντες, το ζήτημα των καλωδίων καθώς και του χώρου της πληροφορίας, οπότε αυτό είναι πραγματικά σημαντικό», τόνισε σχετικά.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο μήνυμα από την ιρλανδική κυβέρνηση σχετικά με τις προσπάθειες για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Μπερν είπε ότι η ιρλανδική κυβέρνηση υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα, σύμφωνα με τα αρχικά ψηφίσματα και τις διαδικασίες του ΟΗΕ.

«Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα ένα μήνυμα που έδωσα στον Πρόεδρο και στην Υφυπουργό όταν τους συνάντησα, είναι κυρίως μια διαδικασία του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι αν τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν σύμφωνα με αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι η βούληση της παγκόσμιας κοινότητας, αυτό θα αποφέρει τεράστια οφέλη για την Κύπρο και δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ιρλανδός Υφυπουργός είπε ότι η αμερικανική ειρηνευτική πρόταση έχει δημοσιοποιηθεί και υπήρξε μια αρχική θετική αντίδραση από την ιρλανδική κυβέρνηση, αλλά και από ορισμένες αραβικές και ισλαμικές χώρες.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να υπογράψει η Χαμάς. Είναι υπερβολικά σημαντικό για να επιτρέψουμε σε μια οργάνωση όπως η Χαμάς να το σταματήσει. Πρέπει να εξετάσουμε όλες τις γνήσιες ειρηνευτικές προσπάθειες, καμία ειρηνευτική διαδικασία δεν θα είναι τέλεια, το γνωρίζουμε αυτό στην Ιρλανδία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη και στους ανθρώπους και, τελικά, η πεποίθησή μας και η πίστη μας είναι σε μια λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη», υπογράμμισε.

Υπενθύμισε ότι η Ιρλανδία ήταν η πρώτη δυτική χώρα που το υποστήριξε το 1980. «Είναι μακροχρόνια αρχή της ιρλανδικής εξωτερικής πολιτικής ότι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη πρέπει να μπορούν να ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια ο ένας δίπλα στον άλλο και ότι ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης μπορούν να έχουν μέλλον και προστασία σε αυτό το μέλλον. Επομένως, υποστηρίζουμε σίγουρα κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ειρήνης και οι προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικές σχέσεις ή ο εμπορικός ανταγωνισμός θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, ο κ. Μπερν απάντησε ότι η αβεβαιότητα είναι εχθρός της οικονομικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, οτιδήποτε συμβάλλει στη δημιουργία βεβαιότητας είναι ευπρόσδεκτο.

«Χαιρετίσαμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ισχύει και έχει προσφέρει κάποια βεβαιότητα. Η Ιρλανδία είναι μια οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές και χρειαζόμαστε αυτή τη βεβαιότητα στις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η Ευρώπη να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της στρατηγικές και να συνεργαστεί με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και άλλους φίλους, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, όσο καλύτερα μπορεί, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα έχουν πρόσβαση στις ευρύτερες δυνατές αγορές, με τον Καναδά να είναι μια άλλη χώρα με την οποία έχει συναφθεί και εφαρμοστεί εμπορική συμφωνία και με την οποία η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερες συναλλαγές.

«Αυτές είναι σημαντικές χώρες, αλλά και η Αμερική είναι μια πολύ σημαντική χώρα και σίγουρα δίνουμε μεγάλη σημασία στις πραγματικά θετικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε να δούμε τις σχέσεις με τη Βρετανία να ομαλοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτή η διαδικασία έχει επιταχυνθεί υπό την κυβέρνηση Στάρμερ και την παρούσα (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή. Το χαιρετίζουμε αυτό και σίγουρα αναμένουμε ότι κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας και της προεδρίας της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, οι σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελέσουν σημαντικό θέμα και σίγουρα ενθαρρύνουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το ζήτημα», τόνισε επί του θέματος.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και για την εμπειρία της Ιρλανδίας με το Brexit μέχρι στιγμής, ο Ιρλανδός Υφυπουργός είπε ότι η εμπειρία από την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ είναι θετική.

«Έχουν μια νέα ανοιχτή στάση, θέλουν να κάνουν πράγματα που θα τους ωφελήσουν και τελικά θα ωφελήσουν όλους μας. Πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε τις στενότερες δυνατές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή είναι η θέση μας, την οποία διατηρούμε και σε διμερές επίπεδο. Έχουμε τη δική μας σύνοδο κορυφής με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις δικές μας διευθετήσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς και τη διασυνοριακή συνεργασία και τη συνεργασία ανατολής-δύσης», εξήγησε.

«Οποιαδήποτε κίνηση προς την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν ευπρόσδεκτη από εμάς και αυτό έχει συμβεί στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, κάτι που χαιρετίζουμε θερμά, και ελπίζουμε σίγουρα ότι είτε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου είτε της Προεδρίας της Ιρλανδίας, μια συμφωνία υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, όπως προβλέπεται από την πρόσφατη συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί πράγματι να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί και αυτό, νομίζω, θα αποφέρει μεγάλα οφέλη σε όλους μας», κατέληξε.

