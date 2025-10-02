Χρόνια Πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία ευχήθηκε μέσω instagram η Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Γκίλφοϊλ ανάρτησε ένα βίντεο με την κυπριακή σημαία να ανεμίζει ενώ στη λεζάντα έγραψε «Χρόνια πολλά Κύπρος 1η Οκτωβρίου» ενώ στη δεύτερη εικόνα που φαίνεται, γράφει «Χρόνια πολλά Κύπρο, 65 χρόνια».

Το βίντεο είναι του λογαριασμού Cyprus στο Instagram.

Οι προτεραιότητες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ενέργεια, άμυνα, logistics, λιμάνια και τεχνολογία αποτελούν τους βασικούς άξονες του χαρτοφυλακίου της πρώτης γυναίκας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα πλησιάζει, μετά και την επίσημη ορκωμοσία της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον. Από τις πρόσφατες συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Ενέργειας στη Νέα Υόρκη, έγινε σαφές ότι διαθέτει πλήρη εικόνα για τις ελληνικές εξελίξεις, ενώ η ατζέντα της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

