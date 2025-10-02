Το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ

Η σημασία της συνεργασίας, αλλά και της περαιτέρω ενίσχυσης της ανάμεσα στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, προς όφελος όλων των χωρών μελών και των δύο Οργανισμών, υπογραμμίστηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Μαρκ Ρούτε, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, στην Κοπεγχάγη.

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του δείπνου που παρέθεσε το βασιλικό ζεύγος της Δανίας- προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών που συμμετέχουν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας- και ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Ρούτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας αναφορά στις ευρωτουρκικές σχέσεις η πρόοδος των οποίων προϋποθέτει θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση του σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Μέσα σε αυτο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον πρόσφατο διορισμό του κ. Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οι τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας θα αποτελέσουν προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026, με έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις σχεσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ και τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Readiness 2030, υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει μη αποκλεισμούς και ίση μεταχείριση ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.



Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη οι πρόσφατες προκλήσεις από πλευράς Ρωσίας σε κράτη μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως η Ουκρανία θα πρέπει να αποτελεί μέρος της όποιας πρωτοβουλίας ή σχεδίου ειρήνευσης. Είπε, επίσης, ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Αναφορικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στον Κανονισμό SAFE, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών καθίστανται εκ των ων ουκ άνευ, σύμφωνα και με τις σχετικές πρόνοιες του Κανονισμού.