Σήμερα υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας για την επίλυση του Κυπριακού, διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο τηλεοπτικό μήνυμά του για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το τείχος της κατοχής δεν είναι αδιαπέραστο.

"Μπορεί να μη βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο, σίγουρα δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, όμως οι εξελίξεις συντηρούν ζωντανή την ελπίδα και μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την επίμονη μας προσπάθεια", ανέφερε.

"Με αισθήματα υπερηφάνειας τιμούμε σήμερα την 65η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σαν αποτέλεσμα της αποτίναξης του αποικιακού ζυγού μετά τον ανεπανάληπτο αγώνα του λαού μας για ελευθερία", είπε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ανεξαρτησία υπήρξε ορόσημο στην μακραίωνη ιστορία της Κύπρου, ενώ η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά κορυφαία κατάκτηση του λαού, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Δυστυχώς, συνέχισε, η σημερινή επέτειος βρίσκει την πατρίδα μας εδαφικά και διοικητικά ακρωτηριασμένη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εδώ και 51 χρόνια παρουσίας του τουρκικού στρατού κατοχής, μετά την παράνομη εισβολή του 1974, με πρόσχημα το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας για ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου.

"Πενήντα ένα χρόνια μετά, το συρματόπλεγμα της κατοχής κρατά τη χώρα μας διαιρεμένη και δεν επιτρέπει στους νόμιμους κατοίκους της να διακινηθούν ελεύθερα, να ζήσουν ειρηνικά και να δημιουργήσουν, σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τους αξίζει και όπως δικαιούνται", ανέφερε.

Παρόλα αυτά, σημείωσε, ο κυπριακός λαός στάθηκε όρθιος "και με ασπίδα του την Κυπριακή Δημοκρατία, πέτυχε την ανασυγκρότηση του κράτους και της οικονομίας, μέσα στις δύσκολες και τραγικές συνθήκες της κατοχής. Με θεμέλιο τη διεθνή νομιμότητα, η Κυπριακή Δημοκρατία μετεξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο κράτος, και το 2004, 30 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974 εντάχθηκε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτή η σημαντική μεταβολή, η πλέον μεγάλη διπλωματική επιτυχία μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, αλλάζει προς το καλύτερο τη μοίρα της πατρίδας μας και θεμελιώνει ένα βιώσιμο μέλλον για τον λαό μας", τόνισε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη μέρα διακυβέρνησής του έθεσε ως ύψιστο στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού από το σημείο που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017 στο Κραν Μοντανά. "Δεν ήταν εύκολο ύστερα από τόσα χρόνια αδιεξόδου και απουσίας κινητικότητας να ενεργοποιήσουμε και πάλι τον διεθνή παράγοντα και μάλιστα εν μέσω δυο πολεμικών συγκρούσεων που συγκλονίζουν μέχρι σήμερα τη διεθνή κοινότητα", είπε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα πετύχαμε την επαναδραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας στο Κυπριακό, όπως αυτή εκφράζεται με τη πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και βρίσκεται σε εξέλιξη. "Το πετύχαμε με τη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό και τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, όπως ξεκάθαρα καταγράφεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου", είπε, προσθέτοντας, ακόμα, ότι το πετύχαμε με την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, όπως εκφράστηκε και με την κοινή επιστολή των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τον διορισμό του Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Johannes Hahn.

Τέλος, το πετύχαμε με τον επαναδιορισμό της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στη θέση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε.

Αναφέροντας ότι "είμαστε απόλυτα ρεαλιστές" με επίγνωση της "δύσκολης και μακράς προσπάθειας" και των πολλών προκλήσεων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, πετύχαμε την επανεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των διεργασιών "που ευελπιστούμε και εργαζόμαστε να οδηγήσουν στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και φυσικά των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη φάνταζε αδιανόητη πριν το 2023, όταν η Άγκυρα και ο κ. Τατάρ αξίωναν αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας ως προϋπόθεση για να δεχθούν να συζητήσουν ή και να πραγματοποιηθεί συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

"Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας. Μπορεί να μη βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο, σίγουρα δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, όμως οι εξελίξεις συντηρούν ζωντανή την ελπίδα και μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την επίμονη μας προσπάθεια. Γι᾽ αυτό, είμαι πεπεισμένος ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, το τείχος της κατοχής δεν είναι αδιαπέραστο. Αρκεί να παραμένουμε σοβαροί, επίμονοι, μεθοδικοί και προσηλωμένοι", τόνισε.

"Το μέλλον μάς ανήκει σε μια πατρίδα που αλλάζει"

Παράλληλα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις προσπάθειες για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών.

Όπως είπε, στο εσωτερικό, ασταμάτητη και συνεχής είναι η προσπάθεια για "τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και φυσικά την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας".

Προϋπόθεση για όλα αυτά, συνέχισε, είναι μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, που διασφαλίζει αναπτυξιακή πορεία προς όφελος του συνόλου του λαού, που επιτρέπει την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής.

"Χαίρομαι για τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, και μάλιστα εν μέσω δύο πολέμων. Ρυθμός ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην αγορά εργασίας, πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και πολλά άλλα, είναι το αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθούμε στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, και η οποία μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη πολιτική για στήριξη των ευάλωτων, της μεσαίας τάξης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μας", σημείωσε.

Όπως είπε, οι συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας, τα εύσημα από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα και στην κυπριακή οικονομία, "για την οποία όλοι δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι".

Σε διεθνές επίπεδο, "η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει το δρόμο της ευθύνης", είπε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η Κύπρος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

"Η Κύπρος αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση και τη μετατρέπει σε στρατηγικό πλεονέκτημα, σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις. Ως ένας συνεπής, προβλέψιμος και υπεύθυνος εταίρος, παραμένει ένα αξιόπιστο και ασφαλές λιμάνι. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με πράξεις και όχι λόγια, η πατρίδα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης και της συνεργασίας", είπε.

Επισήμανε ότι αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος και εξέφρασε την περηφάνια του που η Κύπρος βαδίζει σε αυτό "το μονοπάτι της ευθύνης". "Και είμαστε αποφασισμένοι να την επεκτείνουμε. Πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος", είπε.

Όσον αφορά την επικείμενη ανάληψη της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι "είμαστε πανέτοιμοι να αποδείξουμε στην πράξη πως μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την Κύπρο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση", προσθέτοντας ότι "δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα εκπληρώσουμε αυτή την ευθύνη μας με πλήρη επίγνωση των σημερινών αναγκών για την ευημερία των εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για ισχυρότερη πολυμέρεια, μεγαλύτερη ολοκλήρωση και περισσότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Για μια ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πιο αυτόνομη Ένωση".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η σημερινή μέρα μάς γεμίζει περηφάνια για όσα πέτυχε ο λαός αυτά τα 65 χρόνια ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. "Μαζί δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την πολυπόθητη μέρα της δικαίωσης, της απελευθέρωσης, της επανένωσης. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε την αισιοδοξία, την πίστη και τη θέληση να κάνουμε ξανά αυτό τον τόπο κοινή πατρίδα για όλους τους νόμιμους κατοίκους της. Θέλουμε, και μπορούμε να έχουμε ένα κοινό μέλλον με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, σε μια ενωμένη πατρίδα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι αρχές και αξίες της θα εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις για όλους", επεσήμανε.

"Έχουμε, επίσης, την εργατικότητα και την ανθρωπιά ως λαός για να είμαστε μια ευημερούσα και αλληλέγγυα κοινωνία. Το μέλλον μάς ανήκει σε μια πατρίδα που αλλάζει. Χρόνια πολλά Κύπρος", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ