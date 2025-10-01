Σε δηλώσεις προχώρησαν τα κόμματα για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η καλύτερη ασπίδα στον αγώνα για τερματισμό κατοχής και επανένωση η ΚΔ λέει ο Στεφάνου

Η καλύτερη ασπίδα στον αγώνα για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση του τόπου και του λαού είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και το ανεξάρτητο της, δήλωσε, την Τετάρτη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, μετά τη στρατιωτική παρέλαση, στη Λευκωσία.

«Είναι η μέρα που τιμούμε όλους όσοι υποστήριξαν, υπερασπίστηκαν, θυσιάστηκαν για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της ελευθερίας της αλλά και της δημοκρατίας σε τούτο τον τόπο», πρόσθεσε.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι «πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και το ανεξάρτητο της είναι η καλύτερη ασπίδα στον αγώνα μας για να τερματίσουμε την τουρκική κατοχή και να επανενώσουμε τον τόπο και τον λαό».

«Με αυτή την σκέψη, σε κάθε επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να συγχρονίζουμε τα βήματα μας για να πετύχουμε λύση απελευθέρωσης και επανένωσης», πρόσθεσε.

Τέλος, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία και συγχαρητήρια «σε όλους τους συντελεστές της σημερινής παρέλασης».

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση λέει ο Πρόεδρος ΔΗΚΟ

Την υπόσχεση σε όλους τους ήρωες ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την ευλογημένη ημέρα της επιστροφής και της απελευθέρωσης, έδωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις, την Τετάρτη, μετά την στρατιωτική παρέλαση, στη Λευκωσία, για την επέτειο ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκατίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «η 1η του Οκτώβρη συμβολίζει τον πόθο και το πάθος του λαού μας για ανεξαρτησία, δημοκρατία και ελευθερία, αλλά είναι και μέρα θύμησης για όλους εκείνους που πολέμησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για αυτήν την ανεξαρτησία, για την υπεράσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας, για να μπορούμε να ζούμε σήμερα σε ένα ημικατεχόμενο μεν, αλλά ελεύθερο και διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό κράτος».

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, συνέχισε, «σήμερα που ορθώνεται μπροστά μας ο υπαρξιακός κίνδυνος για τη χώρα και το λαό μας, οφείλουμε να υποσχεθούμε σε όλους τους ήρωες ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την ευλογημένη ημέρα της επιστροφής και της απελευθέρωσης».

«Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία», κατέληξε.

Τα F16 υπενθύμισαν τους δεσμούς του έθνους, είπε ο Πρόεδρος ΕΛΑΜ

Η πτήση των F16 Viper της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στην Κύπρο και πάνω από τη στρατιωτική παρέλαση υπενθυμίζει το όμαιμον, ομότροπον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον του ελληνικού έθνους, είπε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου.

Σε δήλωση μετά την στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, την Τετάρτη, για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρίστου σημείωσε ότι συμπληρώνονται 65 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, "που ήταν καρπός του ένδοξου και ηρωικού αγώνα της ΕΟΚΑ που έγινε για ελευθερία και ένωση με τον υπόλοιπο εθνικό κορμό".

Τέλος εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα τμήματα που έλαβαν μέρος στην στρατιωτική παρέλαση.

Λύση Κυπριακού και κράτος δικαίου η πραγματική ανεξαρτησία,είπε η Αντιπρόεδρος των Οικολόγων

Η πραγματική ανεξαρτησία είναι επίλυση του Κυπριακού και το κράτος δικαίου είπε η Αντιπρόεδρος Α΄του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Κατερίνα Χατζηστυλλή, σε δήλωση μετά την στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη, στη Λευκωσία για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Χατζηστυλλή ανέφερε πως η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί απλώς ιστορική αναφορά, αλλά συνιστά ζωντανή υπενθύμιση των αγώνων και των θυσιών του κυπριακού λαού και της συλλογικής ευθύνης να διαφυλάξουμε την κυριαρχία, τη δημοκρατία και την ενότητα της πατρίδας μας.

Η πραγματική δοκιμασία της ανεξαρτησίας έγκειται στη δυνατότητα του κράτους να επιβιώσει, να ευημερήσει μέσω της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, της εδραίωσης ενός αυθεντικά δημοκρατικού συστήματος που στηρίζεται στο κράτος δικαίου και της υιοθέτησης ενός ανθρωποκεντρικού και πράσινου μοντέλου ανάπτυξης, συμπλήρωσε.

Η ΕΔΕΚ δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε λύση που θα καταργεί την ΚΔ λέει ο Σολομωνίδης

Το μήνυμα ότι η ΕΔΕΚ δεν θα δεχθεί την οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού με την οποία θα καταργείται η Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης.

Σε δηλώσεις μετά την στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία, ο κ. Σολομωνίδης είπε ότι «διαχρονική θέση της ΕΔΕΚ είναι η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς» και συνεχάρη την ηγεσία, το μόνιμο προσωπικό και τους στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς.

Επίσης, συνεχάρη τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας «για την απόλυτα επιτυχημένη στρατιωτική παρέλαση με την οποία τιμήθηκε η 65η επέτειος της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Χρόνια πολλά σε όλους», κατέληξε.

Χρέος η συνέχιση αγώνα μέχρι την απαλλαγή από κατοχή, είπε η Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ

Αποτελεί χρέος η συνέχιση του αγώνα μέχρι την απαλλαγή της Κύπρου από την κατοχή δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, μετά τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στη Λευκωσία, για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αφού είπε ότι «τιμώντας τα 65 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας είμαστε υπερήφανοι για όσα πετύχαμε», η κ. Παπαδοπούλου απέδωσε «τιμή και δόξα στους ήρωες μας που αγωνίστηκαν στις σκλαβωμένες Θερμοπύλες και πάλεψαν στις προδομένες Θερμοπύλες».

Όσο βλέπουμε σκλαβωμένο τον Πενταδάκτυλο το χρέος που έχουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δούμε ελεύθερη και απαλλαγμένη από την κατοχή όλη την πατρίδα μας, συνέχισε, και ευχαρίστησε όσους πάλεψαν, αγωνίζονται και αντιστέκονται σε κάθε λογής προδοσία, όπως ανέφερε.