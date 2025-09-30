Στη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων Κύπρου και Ιρλανδίας αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής Χάρης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας της Ιρλανδίας, Thomas Byrne, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

O κ. Γεωργιάδης είχε σήμερα Τρίτη συνάντηση με τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας της Ιρλανδίας, Thomas Byrne, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κύπρο ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναφέρεται.

Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Byrne, προστίθεται, αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ Κύπρου και Ιρλανδίας, με στόχο την ομαλή διαδοχή της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις προτεραιότητες των δύο διαδοχικών Προεδριών, «σημειώνοντας συγκεκριμένα δύο βασικά κεφάλαια της ευρωπαϊκής ατζέντας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε συνάρτηση με τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 - 2034 και την πορεία διεύρυνσης της Ένωσης».

«Υπογραμμίστηκε επίσης ότι η ανάληψη της Προεδρίας αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για το κάθε κράτος μέλος να αναδείξει ζητήματα που κρίνει ως καίρια εντός του πλαισίου της Ένωσης», αναφέρεται. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, μια περιοχή καθοριστικής σημασίας, τόσο για την αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που ανοίγονται για το μέλλον. «Επεσήμανε, παράλληλα, την ανάγκη ενισχυμένης παρουσίας και ουσιαστικότερης ενασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Μεσογείου και τόνισε ότι η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ και η παροχή στήριξης στα κράτη του νότου της Μεσογείου θα συμβάλουν στην προώθηση και διασφάλιση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας της ευρωπαϊκής γειτονιάς», προστίθεται.

Ο κ. Byrne, σημειώνεται, «ανέφερε ότι η Ιρλανδία είναι πλήρως ενήμερη για τις προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου και είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως αξιόπιστος μεσολαβητής στην προσπάθεια της Κύπρου να αναδείξει το κρίσιμο αυτό ζήτημα». «Ο Ιρλανδός Υφυπουργός σημείωσε περαιτέρω ότι Κύπρος και Ιρλανδία, ως νησιωτικά κράτη αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια», προστίθεται.

Οι κ.κ. Γεωργιάδης και Byrne αναφέρθηκαν, τέλος, στη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων Κύπρου και Ιρλανδίας, τόσο στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όσο και ευρύτερα. «Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εξάλλου στην πρόσθετη αξία που προσφέρει η κοινοβουλευτική διάσταση στη διαμόρφωση και προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι τον κ. Byrne συνόδευαν η Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Κύπρο Sarah Hamilton και υπηρεσιακοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ